Atletismo
Fermín Cacho, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
Fue campeón olímpico y de Europa y dos veces subcampeón mundial de 1.500
EFE
El exatleta Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona '92, está ingresado tras haber sufrido un desvanecimiento este fin de semana, según reveló este lunes el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.
"Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", escribe Carlos Martínez en X sobre el deportista nacido en Ágreda (provincia de Soria).
Otro exatleta, Abel Antón, también informó en redes del percance de su amigo: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto, espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años".
Fermín Cacho, de 57 años, ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia.
Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El exdeportivista José Francisco Molina, nuevo seleccionador masculino de Honduras
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Real Sociedad B - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Más de 4.000 personas salen a las calles de A Coruña para defender la enseñanza pública: "A las administraciones les diría que se sienten a hablar y solucionen los problemas reales"