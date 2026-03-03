MEJORES DEPORTISTAS
Ayuso y Almeida presentan los Laureus 2026: Alcaraz, Aitana Bonmatí, Márquez, Kilian Jornet, Dembélé y el PSG, nominados
Los candidatos a las distinciones, cuya gala se celebrará en Madrid el 20 de abril, incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf
La Real Casa de Correos de Madrid ha acogido este martes la presentación de la gala de los Premios Laureus 2026, que se celebrará en Madrid el próximo 20 de abril. Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana BonmatíMarc Márquez y Kilian Jornet, junto al futbolista francés Ousmane Dembélé, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y el club de fútbol PSG figuran entre los finalistas de los Premios Laureus 2026, que se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.
Los candidatos a las distinciones incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf, el tenista brasileño Joao Fonseca, el ciclista colombiano Egan Bernal, la atleta venezolana Yulimar Rojas y en el apartado paralímpico el nadador brasileño Gabriel Araújo y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Este martes empieza el pago del impuesto de circulación en A Coruña: los dueños de coches abonarán 9,7 millones
- Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo, ante la oportunidad de oro para acercarse al ascenso directo
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo