Filipe Luis es despedido por el Flamengo tras negociar en secreto con el Chelsea: "Me voy con la conciencia tranquila"

El Cholo Simeone podrá respirar tranquilo después de sobrevivir en el Camp Nou, pero más vale que no se deje sorprender en la final de Copa del Rey. Un posible candidato a sustituirlo en el Atlético de Madrid ha quedado libre tras ser despedido por su club, y no precisamente por su incapacidad de ganar títulos. Filipe Luis ha dejado de ser entrenador del Flamengo de forma inmediata e inesperada, después de ganar la Copa Libertadores el año pasado además de otras competiciones a lo largo de sus dos años al cargo del club de Río de Janeiro. Según informa el diario brasileño UOL Esporte, el exjugador del Atlético habría sido fulminado por negociar en secreto con BlueCo, el grupo que controla a Chelsea y Estrasburgo.

El Flamengo anunció el despido de Filipe Luis el martes a través de un comunicado en el que no daba ninguna explicación sobre su decisión y se limitaba a dar las gracias de manera muy escueta "por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria". El arranque de temporada no estaba cumpliendo con las expectativas y la tensión estaba empezando a aflorar en las oficinas del club, sobre todo después de perder la Supercopa de Brasil contra el Fluminense y la Recopa Sudamericana contra Lanús en febrero. Sin embargo, el técnico de 40 años venía de conquistar hasta cinco títulos con el "Mengao", y se había ganado la continuidad por la que ya habían empezado a trabajar conjuntamente con la directiva para llegar a un acuerdo.

La traición

Fue precisamente durante estas negociaciones para renovar el contrato cuando Filipe Luis dejó de responder durante tres días para empezar a formalizar su fichaje por el Chelsea. Cuando se le informó que BlueCo le estaba ofreciendo el puesto para dirigir al Estrasburgo y no al club londinense con el que ganó la Premier League durante la temporada 2014-15, ya era demasiado tarde. Los directivos de la entidad carioca se habían enterado de su traición y no tardaron en echarlo. Según informa UOL Esporte, el presidente Luiz Eduardo Baptista habría perdido la confianza en él, motivando un despido repentino tras disputarse apenas tres partidos de liga, de los cuales Flamengo solo ganó uno.

Filipe Luis junto a Alex Sandro y Jorginho después de perder la final de la Recopa Sudamericana. / MAURO PIMENTEL / AFP

Por si no fuera suficientemente sorprendente el despido a principios de una campaña liguera que arrancó el pasado 29 de enero, Filipe Luis acababa de clasificar a su equipo a la final del Campeonato Carioca tras imponerse al Madureira en semifinales con un global de 11-0. Menos de doce horas después del pitido final ya estaba en la calle, sucedido por un comunicado personal tras 7 años en el club, por el que firmó como jugador en 2019: "Agradezco a la directiva por darme la oportunidad de vivir este ciclo victorioso y siempre estaré agradecido por la confianza depositada en mí para construir una carrera tan notable. Me voy en paz, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila."

"Sinvergüenzas"

Filipe Luis colgó las botas en diciembre de 2023 tras disputar sus últimas cuatro temporadas con el Flamengo. Al cabo de un mes empezó a entrenar el sub17 del club antes de pasar por el sub20, su última etapa previa a recibir la oferta de entrenar el primer equipo, que le convertiría en el único campeón de la Copa de Brasil, el Brasileirão y la Libertadores como jugador y entrenador de toda la historia. Además de abandonar el Flamengo como el segundo entrenador más laureado en la historia del club, sus números hablaban por sí solos: dirigió 101 partidos de los cuales ganó el 70% por un total de 63 victorias, 23 empates y 15 derrotas, cinco de ellas en la presente temporada.

Noticias relacionadas

Filipe Luís levanta el tofeo de la Copa Libertadores. / José Jácome / EFE

El que estaba siendo el peor inicio de temporada del club de Río de Janeiro en los últimos 10 años fue suficiente para motivar un despido que se materializó tras la traición durante las negociaciones. En su último partido, que ganó 8-0, el clima era tan tóxico que los aficionados entonaron cánticos en contra del equipo: "¡Sinvergüenzas!". Finalmente, el que fuera lateral izquierdo de Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea fue cesado por el club carioca después de obtener históricos resultados en el Mundial de Clubes, donde derrotó al propio Chelsea, y en la Copa Intercontinental, donde se quedó a una tanda de penaltis de derrotar al PSG para convertirse en campeón del mundo.