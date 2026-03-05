Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

El laureado tenista valenciano Juan Carlos Ferrerose ha tomado 'El Cafelito' con Josep Pedrerol. El presentador de El Chiringuito y Jugones ha protagonizado una conversación en la que el deportista ha tocado muchos temas, entre ellos, su actual situación con Carlos Alcaraz.

Cabe recordar que Ferrero fue entrenador del tenista murciano durante 7 años, hasta 2025. Ambos comenzaron a trabajar juntos desde 2018, cuando el de El Palmar tenía 15 años y se proclamó campeón de Europa. La relación deportiva de ambos finalizó con 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam y el número uno del mundo, a las espaldas del murciano.

Más allá de los trofeos de Alcaraz, también están los de Juan Carlos. El valenciano ha sido uno de los tenistas españoles más exitosos de la historia. Fue número 1 en el ranking ATP, tiene 3 Copas Davis y ganó el Roland Garros en 2003.

"Dejé de seguir a Carlos Alcaraz porque necesito tiempo"

Hasta ahora, el valenciano no se había pronunciado acerca de su actual relación con Carlos. Sin embargo, tras ser preguntado por Josep, ha dejado varias perlas que arrojan mucha luz sobre su actual situación con su expupilo.

En uno de los clips que suelta el podcast 'El Cafelito' en sus redes sociales, Josep le pregunta a Ferrero por qué dejó de seguir a Carlos Alcaraz en Instagram y su contestación da mucho qué pensar: "No le sigo porque necesito un poco de tiempo para separar... Aunque si abro Instagram me sale por todas partes. O sea, que al final no he conseguido lo que quería", explica el tenista entre risas con Pedrerol.

No obstante, quiere aclarar que su decisión no guarda ningún tipo de rencor: "Sigo cuentas de tenis y de torneos y me sale igual, pero no lo hice por despecho. En absoluto", sentencia tajante el valenciano.

En otro de los breves que han publicado en la cuenta el programa Juan Carlos responde a una de las preguntas más relevantes que se han hecho durante la entrevista: "¿Si Alcaraz te pidiera volver... volverías?". Ante esta cuestión, el tenista guarda silencio y reflexiona: "Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en algunas películas sí que lo son. Creo que en el fondo de mi corazón no podría decirle que no", revela Ferrero con una mirada nostálgica.

La charla de Juan Carlos Ferrero en 'El Cafelito de Josep Pedrerol' saldrá publicada al completo este jueves a partir de las 15.30 horas.