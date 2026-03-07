Los pilotos, en 'pie de guerra': "La Fórmula 1 ha pasado de tener los mejores coches, a los peores", suelta Norris

La Fórmula 1 se adentra este domingo en territorio desconocido. El Gran Premio de Australia será el primero bajo el nuevo reglamento, que todavía se encuentra en fase experimental, con coches más pequeños y ligeros que además requieren una gestión de la energía y un pilotaje extremadamente diferente.

Como sucede en la vida con todos los grandes cambios, nunca ‘llueve’ a gusto de todos y desde que arrancó la pretemporada muchos pilotos han expresado sus dudas al respecto. Algunos, como los presidentes de la GPDA, Russell y Sainz, lo han hecho en un tono más suave y contemporizador, tendiendo la mano a la FIA y la FOM e instándoles a introducir modificaciones sobre la marcha si hace falta. Otros, como tres de las grandes figuras de la parrilla, el campeón Lando Norris, Lewis Hamilton y Max Verstappen, han sido mucho más contundentes.

Críticas

En este primer fin de semana de carreras, el debate se ha intensificado. “Ninguno de los pilotos con los que he consultado está contento con las nuevas reglas de juego y muchos creen que la afición no lo va a entender”, advierte Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin.

“Nunca he estado en un corralito de prensa como éste, los pilotos odian por completo estos coches”, revela el comentarista de ESPN Nate Saunders. Lógico, después de escuchar decir al campeón Lando Norris que “la F1 ha pasado de tener los mejores coches, a los peores”.

Resulta extraño que quienes más se benefician del auge de la popularidad y el éxito comercial del campeonato vayan a ‘enterrarlo’ con unas normas que oscurezcan el espectáculo. “Cuando empiecen las carreras, la acción será increíble y los fans lo agradecerán” defiende Stefano Domenicalli, CEO de la F1.

Si en algo coinciden unos y otros es que la crítica debe ser constructiva. A lo largo de su historia, la F1 ha avanzado en buena medida guiándose por las opiniones de sus pilotos más destacados. Sin embargo, en tiempos de redes sociales, cualquier declaración negativa puede amplificar las diferencias de criterio.

El problema para la F1 y la FIA es que tres campeones de la talla de Norris, Verstappen y Hamilton se han erigido en firmes opositores al nuevo formato. El primero ha cambiado su opinión de los test de Bahrein, cuando censuró los otros dos. Max solo tiene 28 años y Lewis pasa de los 40, pero ambos son pilotos de la ‘vieja escuela’. Y a ninguno le gusta tener que levantar el pedal para no quedarse sin energía a mitad de recta, con un motor eléctrico sobredimensionado en relación con su capacidad de recarga.

En pretemporada, Verstappen calificó de "Fórmula E con esteroides" esta nueva F1 que tanto le disgusta y este sábado tras protagonizar un aparatoso accidente durante la Q1 del GP de Australia, volvió a la carga: “No sé que ha pasado. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Dándole al pedal se me ha bloqueado el eje trasero, muy extraño. No es divertido pilotar así, en esta F1 todo está en contra de tus instintos como piloto, es antinatural”, lanzó.

Y es que como insiste Max, Liberty o la FIA pueden cambiar las reglas, en consenso con los equipos, pero al final son los pilotos quienes están al volante, arriesgando su vida a velocidades de vértigo.

En todo caso, este domingo, en la primera carrera del calendario 2026 en Australia, veremos si el gran público recibe con mayor o menor grado de entusiasmo esta nueva era de la Fórmula 1, si para los protagonistas del ‘gran circo’ la adaptación es tan complicada como parece y si tendremos un estreno tan catastrófico como algunos pronostican. Hay máxima curiosidad y solo así saldremos de dudas.