Russell y Mercedes arrasan en el estreno de la F1 en Australia y Alonso no acaba la carrera

La nueva- y discutida - era de la Fórmula 1 ha superado el primer exámen 'práctico' y no para bien. La primera carrera de la temporada en Australia ha confirmado el dominio abismal de Mercedes, con doblete de George Russell y Kimi Antonelli por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y el campeón Lando Norris cerrando el top cinco …¡a 51 segundos!.

Max Verstappen, elegido ‘piloto del día’, ha remontado desde la 20ª hasta la 6ª posición, pero sin capacidad para para pelear por más.

A pesar del ritmo frenético al que se han desarrollado los acontecimientos en Albert Park, especialmente en los compases iniciales, el final ha sido tan descafeinado y falto de emoción como la clasificación del sábado, sin que nadie pudiera hacer frente a las ‘flechas plateadas’.

Para Fernando Alonso y Carlos Sainz ha sido un estreno descorazonador. La pista de Melbourne ha confirmado los peores pronósticos para Aston Martin y el asturiano no ha logrado completar la carrera, mientras que el de Williams ha terminado 15º, a dos vueltas.

Sin Piastri

La carrera ha comenzado sin el ídolo local Oscar Piastri y una decepción mayúscula en las gradas, después de que el piloto australiano destrozara su McLaren en la curva 4 de Albert Park durante su vuelta de instalación.

Antonelli , segundo en parrilla, se ha ‘dormido’ en la salida y ha caído a la séptima posición. También ha perdido posiciones el tercero, Hadjar, mientras los Ferrari pasaban al ataque y Leclerc le ganaba la partida al poleman Russell con una espectacular arrancada.

También Alonso ha hecho ‘magia’ absoluta, aunque luego resultara estéril, para colocarse décimo en la salida, remontando desde la 17ª plaza con el Aston Martin, cruzando los dedos para poder completar las 58 vueltas de carrera. Verstappen, al fondo del grupo tras su accidente en Q1, ha comenzado también su particular escalada.

De nada han servido el esfuerzo incial de Alonso, el AMR26 ha durado quince vueltas antes de enfilar el camino de boxes. Sin embargo, para sorpresa general, el equipo ha informado que tras efectuar “un ajuste largo” en el coche, Fernando volvía a pista, aunque con dos vueltas perdidas, para seguir acumulando datos que Aston Martin necesita con urgencia, al ser equipo con menos rodaje en pretemporada.

Ferrari, a una parada

En menos de un tercio de carrera ya eran cuatro los pilotos fuera de carrera, Piastri, Hülkenberg, Bottas y Hadjar. El francés, que este año se estrena como compañero de Verstappen, se ha parado en pista, provocando el primer coche de seguridad virtual en la vuelta 16, mientras que la avería del Cadillac ha dado pie al segundo en la vuelta 18. Ferrari ha decidido no aprovechar ninguno de los dos para hacer su parada, al contrario que Mercedes. Los de la estrella han jugado la carta de las dos paradas, mientras la estrategia de los de Maranello era a una sola.

La carrera se ha desarrollado a ritmo de vértigo, con sorpresas en cada vuelta y muchos adelantamientos en un circuito que antes de la discutida ‘revolución’ de la F1 apenas los permitía.

Cinco pilotos fuera en 40 vueltas

Leclerc ha hecho su ‘pitstop’ en la vuelta 29, antes de que una enorme pieza que se ha desprendido del coche de Checo Pérez obligara a un nuevo coche de seguridad. Alonso ha abandonado definitivamente durante esta tercera interrupción. Tras 40 vueltas, sin el asturiano, Bottas, Hadjar, Piastri y Hulkenberg, solo quedaban 17 pilotos en liza de los 22 que conforman la parrilla. Y Stroll, que ha hecho otra larga pausa en boxes, cedía 16 vueltas con cabeza.

La situación de Carlos Sainz tampoco era demasiado alentadora. El madrileño, sin ritmo ni velocidad en todo el fin de semana, se ha visto condenado a las últimas posiciones, siempre a la defensiva con un Williams que empieza el curso muy rezagado después de ser quinto, el mejor tras los grandes, en 2025.

Mercedes, inalcanzable

Los Mercedes rodaban al frente, con Russell por delante de Antonelli, mientras los Ferrari de Leclerc y Hamilton seguían al acecho. Una de las notas positivas de esta nueva F1 es la aparente recuperación del heptacampeón británico después de un primer año de rojo para olvidar.

El muro de Maranello veía con desesperación como la distancia de Leclerc con Russell (16”) era casi insalvable a falta de diez vueltas. En resumen, mucha acción en pista, pero nadie puede con Mercedes.