🔴Directo. Todos los lunes a las 20:00 horas
Moeve Fútbol Zone 1x16: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’
Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 9 de marzo, con un nuevo programa centrado en el análisis de la jornada en LaLiga EA Sports, Liga F Moeve y Liga Hypermotion, además del estreno de una nueva sección que promete generar debate entre los tertulianos
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que pone sobre la mesa las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, encargado de analizar cómo queda la clasificación, los resultados del fin de semana y el calendario de las principales competiciones.
Debate sobre la jornada y estreno de “Unpopular Opinion”
El bloque central del programa es la tertulia, con la participación de los periodistas Irati Vidal y Jaume Naveira, que debaten sobre lo que ha dejado la jornada 27 de LaLiga EA Sports.
Además, el programa estrena la sección “Unpopular Opinion”, un espacio pensado para que los tertulianos lancen una opinión impopular sobre la actualidad futbolística. Una dinámica que busca añadir ritmo al debate y que promete dejar titulares.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
La actualidad de los clubes, desde dentro
El programa también presenta el espacio “La firma Prensa Ibérica”, un bloque en el que periodistas de distintos medios del grupo analizan, en primera persona, la actualidad de los equipos que siguen en su día a día.
En esta ocasión participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, para explicar la situación actual del RCD Mallorca. También interviene Àlex Mérida, de El Correo de Andalucía, que desgrana las tres claves del encuentro entre Sevilla y Rayo Vallecano, mientras que Carlos Miranda, de La Opinión A Coruña, analiza el partido entre Deportivo y Granada.
Entrevista a Diego Barri y mirada a LaLiga Genuine Moeve
El programa cuenta además con una entrevista exclusiva a Diego Barri, jugador del CD Castellón, en la que repasa el momento del equipo y la actualidad de Liga Hypermotion.
Como es habitual, el espacio “Fútbol para todos” pone el foco en LaLiga Genuine Moeve. En esta ocasión, Blanca Sánchez explica cómo se ha desarrollado la nueva fase del torneo celebrada durante el fin de semana en Gijón.
El programa se cierra con la sección de redes sociales, en la que Joaco Soneira repasa lo más viral de la jornada: imágenes destacadas del fin de semana, el vídeo a pie de calle y las respuestas más llamativas de los aficionados a la pregunta lanzada desde la cuenta de SPORT en la red social X.
Un programa que combina análisis, debate y actualidad para repasar todo lo que deja el fin de semana futbolístico.
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico
- Entregan más de 1.000 firmas en el Concello de Curtis contra los cambios en el callejero de Teixeiro
- Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
- Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
- Los embargos de viviendas en Galicia se disparan un 44% y alcanzan la cifra más alta en cuatro años
- 0-0 | RC Deportivo - Granada CF, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo