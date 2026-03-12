Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Europa League

Dos goles de Alemao acercan al Rayo a cuartos de la Conference League

Alemao celebra el 0-1 del Rayo Vallecano ante el Samsunspor.

Alemao celebra el 0-1 del Rayo Vallecano ante el Samsunspor. / ERDEM SAHIN / EFE

EFE

Madrid

El Rayo Vallecano se impuso este jueves por 1-3 en el feudo del Samsunspor turco y dejó encarrilada la eliminatoria en la ida de los octavos de final de la Liga de Conferencia gracias a dos goles del delantero brasileño Alemao, que respondió con creces a la titularidad, y otro de Álvaro García.

El tercer tanto de Alemao en el último cuarto del partido, fruto de una acción de gran calidad, hizo justicia al dominio que el conjunto madrileño ejerció durante la mayor parte del duelo y le permitió tener pie y medio entre los ocho mejores de la tercera competición continental a falta de la vuelta en Vallecas dentro de una semana.

