Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

La histórica jornada europea de Europa League de anoche en Vigo comenzó manchada. Una trifulca entre ultras del Celta y del Olympique de Lyon en el centro de la ciudad durante la pasada noche se ha saldado con varios heridos (al menos tres) e importantes destrozos tras una multitudinaria pelea a las puertas del conocido local de Areal 20th Century Rock, donde estaban tomando algo en torno a una veintena de aficionados franceses.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, todo ocurrió sobre las 23.30 horas, cuando entre 30 y 50 ultras locales llegaron a la zona con la cabeza tapada con pasamontañas y portando palos de madera, bates, tubos de PVC e incluso un extintor. En ese momento, los porteros del local y varios aficionados del Olympique de Lyon que estaban fueran habrían sido abordados y golpeados, aunque consiguieron entrar rápidamente en el interior del local y cerrar las puertas. «La sensación fue de miedo, pánico», asegura uno de los dueños.

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras. / Alberto Blanco

El grupo local de ultras comenzó entonces a golpear contra las puertas del establecimiento, fracturando los cristales, mientras que desde el interior también los franceses habrían respondido lanzando taburetes y otros objetos, causando importantes daños en el negocio. Los propietarios del Twenty aseguraron que los aficionados del Olympique «estaban tranquilos» tomando algo en el local y que luego respondieron al ataque, saliendo incluso fuera del local, aunque acabaron retrocediendo y volviendo dentro.

Tras varios minutos de confrontación, los radicales del Celta huyeron de la zona dejando atrás muchos de los palos de madera y tubos de plástico que portaban y con los que golpearon el acceso al conocido local de Areal.

La trifulca obligó a movilizar a multitud de patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. También tuvieron que acudir varias ambulancias. La pelea se habría saldado con al menos tres personas heridas, entre ellas, dos hinchas franceses con heridas abiertas en la cabeza.

Tuvieron que acudir multid de coches patrulla de la Policía Nacional y Local. / Cedida

Según fuentes oficiales del Cuerpo Nacional de Policía, se están abriendo diligencias e investigando los hechos y «se ha coordinado un amplio dispositivo de seguridad». Confirman también que hubo heridos, aunque no de gravedad: «Hubo pequeñas lesiones tipo cortes ocasionados por cristales que rompieron», explican fuentes oficiales.

Aunque todavía no hubo detenidos por estos hechos, según ha confirmado la Policía Nacional, ayer por la noches, tras los hechos, al menos dos jóvenes fueron identificadas en la zona. Uno de ellos habría asegurado a los agentes que tenía amigos en el grupo Tropas de Breogán. También se realizaron identificaciones entre los aficionados del Olympique de Lyon que estaban dentro del local.

Un grupo de ultras encapuchados y con palos a las puertas del 20th Century Rock. / Redes sociales

Otros altercados en octubre

No es la primera vez que ocurre algo similar entre radicales coincidiendo con un partido de fútbol en la presente temporada de Europa League. El pasado mes de octubre, ultras del Celta la emprendieron también contra aficionados del Niza que cenaban en un establecimiento de la calle Paraguay tras el partido disputado en Balaídos. Días después fueron detenidos cinco ultras locales por esta pelea.

El Cuerpo Nacional de Policía, con toda la información recogida entonces, tanto por los denunciantes víctimas de los daños ocasionados, como por los datos recabados por parte de la Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela, los agentes pudieron acreditar participación en los hechos del pasado mes de octubre cinco personas pertenecientes al grupo radical violento Tropas de Breogán.