Selección española
La Federación ya tiene alternativa para la 'Finalissima': un partido contra Serbia en Villarreal
El club que preside Fernando Roig acepta la propuesta de la RFEF y la campeona de Europa de Luis de la Fuente recibirá en la Cerámica al combinado serbio el viernes 27 de marzo
Ismael Mateu
El Villarreal CF ha conseguido que la selección española absoluta regrese a la provincia de Castellón. El club de la Plana Baixa ha aceptado la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la España campeona de Europa de Luis de la Fuente reciba el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio de la Cerámica a Serbia en partido amistoso en la ventana FIFA de marzo después de que se haya anulado la Finalissima entre la Roja y Argentina prevista para ese día que devía disputarse en Qatar.
Los reponsables de la RFEF sondearon al Submarino al respecto, una idea que agradó al consejero delegado de la entidad y máximo responsable de la parcela deportiva, Fernando Roig Negueroles.
Por dicho motivo, tras ello, se presentó dicha propuesta para poder acoger el partido que la selección española absoluta debe disputar ante la selección de Serbia, la cual ha sido aceptada este lunes, para un duelo que arrancará a las 21.00 horas del citado viernes 27 de marzo.
Un encuentro, con fecha y hora, ya confirmado tanto por la Federación Española de Fútbol como por el propio Villarreal, tratándose del primer partido de la selección tras la gran remodelación llevada a cabo en estos últimos años en el Estadio de la Cerámica.
No será la primera vez
Cabe recordar que el estadio del conjunto amarillo ya ha acogido tres partidos internacionales, aunque bajo su anterior denominación de El Madrigal. El primero se disputó en junio de 1999 contra San Marino como rival; el segundo partido fue un amistoso ante Chile en noviembre de 2008; y el tercero otro amistoso ante Suiza, en junio de 2018.
Es por tanto, tras ser escogido el coliseo amarillo formalmente como sede, el amistoso ante Serbia será el cuarto partido de la selección española absoluta en la casa del Villarreal.
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