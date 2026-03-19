Óbito
Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España
EFE
Madrid
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.
Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Baía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.
- José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: 'Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000
- La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
- ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
- El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
- El hostelero de 26 años que triunfa en la Franja de A Coruña con tapas y raciones a buen precio: 'Quería hacer algo al estilo de bar de toda la vida
- Tres referentes en las vitrinas del deporte de A Coruña
- Un histórico concesionario de Oleiros recupera de A Coruña una marca 'top'
- El Deportivo no acudirá al mercado por la lesión de Mella