La UEFA convoca a las ligas europeas para modificar el VAR: "Hemos olvidado las razones de su aplicación"

No hay jornada, no hay partido sin intervención del videoarbitraje. El fútbol ha evolucionado desde la implementación del VAR, una herramienta que llegó para corregir los errores cometidos por los colegiados durante los encuentros, para convertir al deporte rey en algo más justo y equitativo, para acabar con fallos flagrantes que decidían partidos.

El VAR se instauró en LaLiga y en Europa en la temporada 2018-2019 y cada año se han aplicado nuevas normas para perfeccionar y desarrollar este instrumento de ayuda a los árbitros. La UEFA, en su afán de mejorar el videoarbitraje, pretende unificar la aplicación, algo dispar dependiendo de la liga en la que se utilicie. No es lo mismo el VAR en Inglaterra, que en España, en la Champions o en la Serie A.

Es por eso que el máximo organismo del fútbol continental ha convocado a las grandes ligas europeas en una cumbre que se celebrará este verano, así lo confirmó Roberto Rosetti, responsable de los colegiados de la UEFA. "Creo que hemos olvidado las razones por las que introducimos el VAR. El fútbol no puede ir en la dirección de intervenciones microscópicas del videoarbitraje", manifestaba Rosetti, en clara referencia a algunas decisiones que toman los colegiados por apenas milímetros.

El VAR interviene menos en la Premier League que en España / EFE

La UEFA quiere acabar con el debate sobre el VAR, especialmente diferencial según en la liga en la que se aplique. En la Premier League se usa 0,275 veces por partido, en la Bundesliga el ratio sube a 0,38, mientras que en Italia asciende al 0,44 y en LaLiga 0,47. En la Champions League las intervenciones rondan el 0,45 por encuentro. "En decisiones objetivas, el VAR es fantástico. En las decisiones sujetas a interpretación, es más difícil. Es por eso que hablamos de errores obvios", añadía Rosetti.

Las manos, sobre la mesa

Rosetti apuesta por que todas las ligas adopten un criterio técnico común, con el objetivo de evitar las diferencias de interpretación que han generado polémica en los últimos tiempos, especialmente en acciones como las manos dentro del área.

En este contexto, considera fundamental que exista una mayor coherencia a la hora de aplicar el reglamento, de modo que jugadores, entrenadores y aficionados entiendan las decisiones arbitrales bajo un mismo marco en cualquier competición.

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Por ello, se confía en que esta reunión sirva como punto de partida para avanzar hacia una interpretación más uniforme de las normas y, al mismo tiempo, para establecer pautas más claras sobre el uso del VAR, buscando así mayor transparencia y consistencia en el arbitraje.