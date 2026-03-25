Landaluce cae ante Lehecka y deja a España sin representantes en Miami

El checo Jiri Lehecka acabó con la gesta que el español Martín Landaluce venía construyendo en el Masters 1000 de tenis de Miami después de que el joven producto de la Rafa Nadal Academy alcanzara los cuartos de final procedente de la ronda de clasificación.

Lehecka, número 22 de la ATP, derrotó a Landaluce, número 151, por 7-6(1) y 7-5 en 2 horas y 4 minutos de partido. El joven español, de 20 años, levantó tres bolas de partido en su último juego al saque, en el que apenas acertó con sus primeros servicios, pero no puedo levantar la cuarta, después de que se le fuera larga una derecha.

Landaluce fue inferior a su rival en todo el partido y no logró ganar un juego al resto. Apenas dispuso de una bola de 'break', pero un buen primer saque de Lehecka la echó por tierra. El checo ganó un 75 % de los juegos con su servicio, por un 67 % de Landaluce, quien concedió 10 bolas de rotura pero salvó 9.

Esa única que puso fin a su participación en el torneo, al que llegó procedente de la ronda de clasificación, y en el que derrotó a Marcos Giron (n.70), a Luciano Darderi (n.18), a Karen Khachanov (n.15) y a Sebastian Korda (n.36) en el cuadro principal.

Demasiado Lehecka

Pero este miércoles Lehecka fue demasiado para él. Landaluce salvó hasta cuatro bolas de rotura en el primer set, todas ellas en los tres primeros juegos con su servicio, acertando en los momentos importantes con su saque y con su derecha. El bajo porcentaje de primeros fue una constante en el primer set (52 % para Landaluce y 59 % para su rival), con la diferencia de que cuando esos saques entraban, el español solo ganaba el 65 % de los puntos, mientras que el checo se llevaba el 91 %.

Así fue como Lehecka se llevó el primer set en el desempate, siendo infalible con su servicio, y rompiendo en tres ocasiones el de Landaluce -incluida una doble falta-.

El segundo set comenzó de forma similar, con Landaluce salvando dos bolas de rotura en su primer servicio con subidas a la red que levantaron los gritos de ánimo de una grada mayoritariamente a favor del español. Con el 2-3, Landaluce dispuso de su primera oportunidad de 'break' a favor, pero Lehecka metió el primero y no dejó que el español tuviera posibilidades de ganar el punto.

Los problemas con el saque volvieron a aparecer en Landaluce con el 6-5 cuando todo parecía que volvería a decidirse en un nuevo desempate. El español falló tres primeros consecutivos que aprovechó Lehecka para clasificar a sus segundas semifinales de Masters 1.000. Allí se medirá contra el ganador del partido entre Tommy Paul (n.23) y Arthur Fils (n.31).

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Pese a la derrota, Landaluce se convirtió con su pase a cuartos en el primer jugador nacido en 2006 o después en acceder a esta ronda en un Masters 1.000; y, además, escaló a la posición 103 en el ranking de la ATP.