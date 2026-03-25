Mbappé: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable"

Kyliam Mbappé compareció en rueda de prensa en Estados Unidos, en la jornada previa al partido que medirá este jueves a Francia con la Brasil de su compañero en el Real Madrid, Vinícius Júnior. El delantero de Bondy será titular en el encuentro ante los cariocas, como ha confirmado él mismo apuntando con ello su recuperación total tras la lesión en su rodilla izquierda: "¿Cuántos minutos jugaré mañana? Estoy listo para jugar, para ser titular. El entrenador tomará las decisiones".

"Me alegra sentirme bien de ambas rodillas"

Preguntado sobre toda la polémica que ha rodeado a la lesión de su rodilla y la gestión de la recuperación de la misma por parte de los servicios médicos del Real Madrid, Kylian fue claro: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada, quería que el equipo ganara partidos. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba allí, todos pensaban que yo era la única solución del club, y no era así".

Y prosiguió apuntando que "nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano. Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud".

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Mbappé cree que el partido ante Brasil será algo más que un amistoso y así lo confirmó: "Ya estamos pensando en el Mundial, tenemos muchas ganas de estar allí. Este partido es emocionante. Pero hay algunos jugadores que no estarán. Es demasiado pronto para decirlo, pero es agradable estar aquí, reunirnos de nuevo. Es un test importante. Brasil es un país muy importante en lo que respecta al fútbol. Da una primera idea de lo que sucederá este verano con el Mundial: el ambiente, los aficionados..." El madridista dedicó palabras de elogio a su compañero Dembelé: "Aporta muchísimo al equipo. Es extraordinario. Es excelente que pueda estar con nosotros. Estamos convencidos de que será muy importante. Si rinde tan bien como en su club, tenemos muchas posibilidades de ganar".