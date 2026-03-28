Fabio di Giannantonio firma su tercera 'pole' en un final muy disputado

Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) ha 'firmado' la tercera 'pole position' de MotoGP al ser el más rápido en un final muy igualado de la segunda clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, que se ha disputado en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin.

'Diggia' estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 2:00.136, que era más de siete décimas de segundo más rápido que el anterior récord, que detentaba el español Maverick Viñales desde 2024 en 2:00.864, entonces al manillar de la Aprilia RS-GP.

Con Fabio di Giannantonio en la 'pole', la primera línea la completaron su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), con una segunda línea formada por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), y los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

La tanda libre previa a la disputa de las clasificaciones oficiales de MotoGP no comenzó demasiado bien para el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), quien se fue por los suelos en la curva veinte del trazado, aunque sin daños que lamentar pudo completar la sesión sin problemas.

Entre los que se lo tomó con mucha más calma estuvo el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, quien tras la caída que sufrió a 192 km/h. el viernes por la mañana, decidió 'conservar' el físico hasta la llegada de las clasificaciones.

Así, mientras en la clasificación mandaba el italiano Marco Bezzecchi, a Marc Márquez se le pudo ver en una cómoda y discreta novena posición, entre el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Y acertó en su planteamiento Marc Márquez, pues en los minutos finales se fueron por los suelos en la complicada curva dos el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), el brasileño Diogo Moreira y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), y Marco Bezzecchi en otro sector del trazado, en todos los casos sin consecuencias para su integridad física.

Como era previsible, en los minutos finales, Jorge Martín fue quien logró encaramarse a la primera posición, con un tiempo de 2:01.563, secundado por Marc Márquez y con 'Pecco' Bagnaia tercero, camino ya de las clasificaciones oficiales.

A la primera clasificación llegó el brasileño Diogo Moreira con una sola moto y los mecánicos de Raúl Fernández tuvieron que emplearse a fondo para poner a sus disposición las dos mecánicas, tras la caída que sufrió el madrileño en los minutos iniciales de la tanda libre.

El primer 'time attack'

En el primer 'time attack' de la primera clasificación fueron los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Raúl Fernández los que marcaron las referencias con 2:01.324 y 2:01.702, respectivamente.

Y con un Joan Mir que salió dispuesto a lograr el pase a la segunda clasificación, pues en su segundo intento de vuelta rápida rebajó su mejor tiempo hasta 2:01.210, cuando al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) le descabalgaba su moto en la curva quince.

En el último 'time attack' Raúl Fernández logró mejorar su registro para colocarse a 18 milésimas de segundo de Mir, pero por detrás de él Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) 'cuadró' todos los parciales para lograr el mejor registro de la Q1, 2:00.977, que le dejaba a poco más de una décima de segundo del récord absoluto de la categoría, 2:00.864.

Fermín Aldeguer y Joan Mir fueron los que lograron el pase a la Q2, quedando por detrás de ellos, Raúl Fernández, Diogo Moreira, Johann Zarco o Fabio Quartararo, entre otros, y con el español Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4), vigésimo primero, cerrando la clasificación.

No perdieron ni un segundo los pilotos de la segunda clasificación, interesados en aprovechar al máximo el tiempo y, si era posible, seguir el rebufo de alguno de los pilotos punteros y entre ellos el primero en destacar fue 'Pecco' Bagnaia con 2:00.815, que era récord absoluto del circuito, con su compatriota Fabio di Giannantonio segundo a 22 milésimas de segundo y con Marc Márquez tercero, pero a más de seis décimas de segundo.

Esa fue la primera vuelta rápida de Marc Márquez, que en circuito estadounidense es el piloto que más veces ha conseguido la 'pole position', con hasta ocho, pero en su segundo intento se vio molestado por varios pilotos y tuvo que 'abortar' el intento -en un incidente que Dirección de Carrera decidió investigar-, lo que no sucedió con Mir.

El piloto de la Honda RC 213 V consiguió un espectacular 2:00.591, que por primera vez le ponía en la 'pole position' de MotoGP y que bajó en más de dos décimas de segundo el registro de Bagnaia, para establecer un nuevo récord absoluto en la tercera vuelta, tras la que casi todos los pilotos regresaban a sus talleres.

Marc Márquez buscó su oportunidad a tres minutos del final de la sesión y con toda la pista 'limpia' por delante y en el primer parcial ya iba por debajo del récord, pero también lo hacía Fabio di Giannantonio, en lo que parecía un 'apretadísimo' 'sprint' casi todos los pilotos.

Marc Márquez marcó su mejor tiempo con 2:00.637, pero por detrás de él y sucesivamente le superaron Joan Mir, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, que acabó adjudicándose la 'pole position' al rodar en 2:00.136 por delante de Bezzecchi y Acosta, con Bagnaia, Mir y Márquez en la segunda, Jorge Martín, Alex Márquez y Luca Marini en la tercera, y Fermín Aldeguer, Ai Ogura y Enea Bastianini en la cuarta.