Pole para Antonelli y Mercedes en Japón; Alonso saldrá penúltimo

El Gran Premio de Japón, tercera cita del calendario 2026 de Fórmula 1, tampoco ha dejado margen para la sorpresa y Mercedes ha dominado con mucha autoridad en clasificación. El italiano Kimi Antonelli, pletórico y en racha tras su éxito en el pasado GP de China, le ha ganado el pulso a su compañero George Russell, que este domingo (7.00 h) le acompañará en primera fila.

El circuito de Suzuka, rápido, técnico y que no perdona errores, ha permitido ‘resucitar’ a McLaren. Este fin de semana los campeones han estado a la altura de los Ferrari y un poco más cerca de los ‘intocables’ Mercedes. Piastri ha terminado tercero, por delante de Leclerc, con Hamilton y Norris completando el top seis.

Carlos Sainz ha exprimido al máximo el Williams para colarse en Q2 y mañana arrancará 16º, mientras que Fernando Alonso ocupará la 21ª posición con Aston Martin en casa de Honda.

Q1: Sainz, adelante; Alonso, penúltimo

Piastri, que lideró la jornada del viernes por delante de Antonelli y Russell, ha empezado a cuatro décimas del italiano (1.30.035) en Q1, presionado también por Leclerc y Norris, que se ha perdido buena parte de los terceros libres matinales por un fallo en el sistema híbrido del MCL40.

Leclerc ha sido el primero en bajar de 1.30 (1.29.915), con Antonelli a 1 décima. Hamilton no ha tardado en reaccionar para situarse tercero, seguido de los dos McLaren. Russell también ha marcado un 1.29, escalando al segundo puesto. Verstappen, que continúa perdido en la zona media de la parrilla, ha marcado el séptimo tiempo, a más de medio segundo de cabeza.

Carlos Sainz (15º) ha conseguido salvar la primera criba de clasificación con un Williams que no está para muchas alegrías, mientras Colapinto ha eliminado a su compañero Albon en su última vuelta.

Los dos Aston Martin han confirmado los peores pronósticos y se han quedado fuera a la primera. Alonso y Stroll han ocupado las dos últimas posiciones, que repetirán mañana en la parrilla de salida, precedidos por Albon, Bearman, Pérez y Bottas.

Q2: KO histórico de Verstappen

Antonelli ha abierto la segunda ronda al frente (1.29.774), con Leclerc al acecho, a solo 11 milésimas. Los McLaren han decidido reservarse para marcar tiempo en las mejores condiciones de pista posibles y con el neumático blando nuevo, mientras Mercedes y Ferrari han completado su primer intento de Q2 con blando usado.

Piastri, muy sólido este fin de semana, ha pulverizado el crono para situarse primero (1.29.451), tres décimas más rápido que Antonelli, Leclerc y Norris.

En su vuelta lanzada con goma nueva, Leclerc ha vuelto a desafiar a Mercedes, postulándose para la pole con un Ferrari rapidísimo a una vuelta (1.29.303), pero Antonelli ha replicado de forma brutal (1.29.048), sin margen para la sorpresa.

Verstappen, que se ha quejado de un coche “inconducible”, ha caído eliminado en segunda ronda, para más ‘inri’ a manos del rookie de Racing Bulls Arvid Lindblad. Un desastre histórico si tenemos en cuenta que Max firmó las últimas cuatro poles y victorias en Suzuka. Eso sí, con un Red Bull que nada tenía que ver con el actual RB22.

Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto y Carlos Sainz, que mañana arrancará 16º, tampoco han entrado en la definitiva batalla por la pole.

Q3: Tercera pole de Mercedes

Antonelli ha completado su primera vuelta lanzada en 1:28.778 y ha dejado a Russell a casi 3 décimas de segundo. El italiano, crecido tras su triunfo en China, ha elevado el listón al ser el único en bajar de 1.29. Los McLaren no han podido acercarse y los Ferrari se han 'encallado' en un segundo sector que les ha penalizado duramente.

En el segundo asalto, montando ya todos el neumático nuevo, Antonelli ha sido una décima más lento que en su primer intento, que le daba la pole provisional. Tampoco Russell y los McLaren ha mejorado y todas la responsabilidad ha recaído en Leclerc, pero el monegasco ha fallado y ha dejado escapar su oportunidad.

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Tercera pole de Mercedes en lo que va de curso, segunda consecutiva para Antonelli, que este domingo (07:00 h) abrirá la primera fila de parrilla escoltado por su compañero Russell, con Piastri y Leclerc en la segunda línea y Norris y Hamilton en la tercera.