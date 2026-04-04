Guardiola abre la puerta a Rodri: "Nadie puede rechazar al Real Madrid"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, deseó que Rodrigo Hernández se quede lo máximo posible en el equipo, pero dijo que si un futbolista no es feliz es libre de irse y que no hay nadie que pueda rechazar la posibilidad de jugar en el Real Madrid.

En las últimas semanas, Rodri no ha descartado la opción de fichar por el Real Madrid a final de temporada, pese a que aún le queda un año de contrato.

"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió Guardiola antes de los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.

"Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club, porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse, pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse".

"Sé lo que el club quiere, quieren que se quede Rodri. Siempre he sido positivo respecto a ello, pero al final tampoco lo sé", añadió el técnico de Sampedor.

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El Balón de Oro en 2024 lleva en el City desde 2019 y ha conquistado todos los títulos desde entonces, incluyendo cuatro Premier League y una Champions League en la que marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán.