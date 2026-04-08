Lamine Yamal y el reto que no logró Messi: eliminar al Atlético en la Champions

El quinto duelo de la serie es el primero de la Champions. El primer factor diferencial. Cuatro días después de medirse en la Liga en el Metropolitano, Barça y Atlético trasladan el litigio a la tercera competición que les enfrenta esta temporada -la Supercopa fue la excepción-, la de mayor repercusión, con toda Europa mirándoles; la de mayor interés profesional por el prestigio que concede la conquista del título, aún lejana.

Hansi Flick apeló a la hinchada azulgrana a que convierta el Spotify Camp Nou en un factor que incida en el juego. No es un elemento ni mucho menos desdeñable, sino influyente. El Barça ha ganado los 14 partidos jugados en casa, y no sería el momento oportuno para ceder la racha. La vuelta se jugará en el Metropolitano, donde a los culés les espera una emboscada. El sábado tuvieron un pequeño aperitivo de cómo será el segundo encuentro, el decisivo, en territorio enemigo.

De ahí que Flick invocara excepcionalmente la intervención de los culés de la grada. “Los aficionados nos tienen que empujar; ellos saben cuándo necesita su ayuda el equipo, y mañana la necesitamos”, dijo el entrenador con el recuerdo fresco de la noche del Metropolitano: las fricciones en el balón dividido, los aspavientos, las protestas, la gesticulación de Diego Simeone…

“Emocional” fue el adjetivo empleado por Flick para describir toda la parafernalia habitual que emplea el Atlético. Un equipo “duro, intenso y agresivo” que, sin embargo, merece la admiración del entrenador del Barça por la capacidad de Simeone de dotar de personalidad a un grupo variopinto de 25 futbolistas.

Un tumulto en el Atlético-Barça disputado en el Metropolitano el sábado en la Liga. / AFP7 vía Europa Press

Simeone ya ganó

Con el trabajo adelantado desearía viajar el Barça, esto es, un resultado como fue el 4-0 del Atlético en la Copa o, sin ir más lejos, el 3-0 con que los azulgranas no pudieron evitar la eliminación.

El orden de la Champions es inverso. Igual, sin embargo, al de los dos precedentes europeos entre ambos rivales, también en sendos cuartos de final: los de las temporadas 2013-14 y 2015-16. El Barça de Gerardo ‘Tata’ Martino empató en el Camp Nou (1-1) y cayó en Madrid (1-0); el de Luis Enrique venció en casa (2-1) y sucumbió en el Vicente Calderón (2-0). Simeone ya estaba en el Atleti: el mismo entrenador que se pasó 15 años sin vencer en Barcelona, se llevó las dos eliminatorias.

Lamine Yamal juguetea con una pelota de tenis en el entrenamiento de este martes. / Enric Fontcuberta / EFE

Los 18 años de Lamine Yamal

Lo que no pudo hacer Lionel Messi, puede lograrlo Lamine Yamal, tantas veces invocado como su sucesor. “No olvidemos que tiene 18 años”, recordó Flick, exponiendo la atenuante de la edad al visible enfado del delantero en el Metropolitano cuando todos sus compañeros estallaban de alegría con el gol de Robert Lewandowski y la victoria final.

“Lo que hace en el campo es increíble. A veces se enfada cuando le cambio, cuando hay alguna situación en la que está él contra cuatro o cinco rivales regateando, chutando y sin marcar el gol… Es una reacción emocional”, le disculpaba Flick antes de asegurar: "Es un jugador fantástico que va por el buen camino y le ayudaremos a desarrollarse. Todo el mundo comete errores y siempre le protegeré. Le he dicho que sólo me preocupa que demuestre lo bueno que es el césped, que será uno de los mejores sino el mejor jugador del mundo en el futuro”.

Flick sale de la sala de prensa este martes. / Valentí Enrich / SPO

Cuatro apercibidos

Ya es uno de ellos en el presente y, por tanto, nunca descansa. Junto con Pau Cubarsí, son los que han disputado más minutos y más veces han sido titulares. Estuvieron el sábado y estarán el miércoles. Flick no reservó a nadie, pero Simeone se guardó a medio equipo titular. “Nunca sabes si gestionas los minutos de manera adecuada, ya lo veremos”, reflexionó el entrenador, que quiso aprovechar la oportunidad para coger ventaja en la Liga. A riesgo de que el cansancio pase factura en la Champions.

“Es una oportunidad para demostrar lo buenos que somos”, es el reto que lanzaba Flick, que no quería quejas ni excusas tampoco por el aviso de tener cuatro jugadores apercibidos de sanción (Martín, Casadó, Fermín y Lamine Yamal), mientras que el Atlético tiene siete más Simeone.