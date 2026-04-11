El Barça conquista la Liga Asobal por 33ª vez y con seis jornadas de adelanto

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la 36ª edición de la Liga Nexus Energía Asobal, sellando matemáticamente ese título liguero número 33 gracias a su triunfo ante el ABANCA Ademar León en la víspera y las derrotas este sábado de sus dos inmediatos perseguidores, el Dicorpebal Logroño La Rioja y el Fraikin BM. Granollers.

Después de ganar por 48-31 al Ademar, se sumó otro título más para la sección de balonmano del club azulgrana debido a esos tropiezos del Ciudad de Logroño contra el Irudek Bidasoa (32-34) y del Granollers ante el Horneo Alicante (46-41). Con seis jornadas de margen y renta definitiva de 14 puntos sobre el segundo clasificado, el Barça revalidó su corona.

"El proyecto dirigido por Carlos Ortega, que suma su sexto título liguero como entrenador, ha consolidado su posición en la élite del balonmano español en las últimas temporadas, creciendo de forma sostenida en paralelo a la evolución de la Liga", indicó la Asobal en una nota con la que destacó su incremento en el "nivel de exigencia".

"La Liga encara ahora un tramo final apasionante, con múltiples objetivos aún en juego. La pelea por el subcampeonato cobra especial relevancia en estas seis últimas jornadas, con varios equipos inmersos en una lucha directa por una posición que resulta determinante de cara a la clasificación europea", añadió la Asobal en su mismo comunicado.

"La lucha por la permanencia añade otro foco de interés a la recta final del campeonato. Diferentes equipos afrontan las últimas jornadas con el objetivo de asegurar su continuidad en la máxima categoría, lo que garantiza emoción e intensidad hasta el último encuentro", recalcó.

La propia entidad culé resaltó en su web claves de su éxito: "Este título tiene un sabor especial para la renovada plantilla barcelonista, que sufrió hasta 10 cambios en verano. Así, es la primera vez que jugadores como Dani Fernández, Viktor Hallgrímsson o Seif Elderaa se alzan con el trofeo de la Asobal, y supone el estreno con dorsal del primer equipo de otros como Ian Barrufet, Djordje Cikusa o Òscar Grau".

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La consecución de esta corona liguera, decimosexta consecutiva, no solo dio al Barça un nuevo trofeo para sus vitrinas, sino que también le aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League, aún inmerso este curso en su búsqueda por ser nuevamente campeón de Europa.