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BALONCESTO | LIGA ENDESA

El Barça limpia su imagen del fiasco de Mónaco castigando al Surne Bilbao (90-61)

Joel Parra fue el amo del equipo (30 minutos, 16 puntos, 8 rebotes) y Fall se lució con 17 puntos ante un Surne que no reaccionó desde el 8-0 inicial

Joel Parra captura un rebote ofensivo durante el partido entre el Barça y el Surne Bilbao.

Joel Parra captura un rebote ofensivo durante el partido entre el Barça y el Surne Bilbao. / Valentí Enrich / SPO

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

La imagen ofrecida en Mónaco, más que el resultado en sí, obligaba al Barça a redimirse inmediatamente. Aunque fuera en otra competición, ante un rival que nada tenía que ver y con la menos trascendencia que tendría la victoria que estaba exigido a sumar (90-61). El equipo de Xavi Pascual limpió su cara con un contundente triunfo a costa del Surne Bilbao, que pagó la ira del erosionado orgullo azulgrana y fue barrido, también, por su clamorosa debilidad.

Fue una victoria balsámica, en la que el técnico pudo dejar que Joel Parra pudiera explayarse a su gusto (30 minutos jugados, 16 puntos, 8 rebotes) y que Youssoupha Fall (17 puntos) se mostrara, aunque demasiado tarde, como el jugador que se esperaba que fuera. Hasta Juan Núñez pudo disfrutar de 14 minutos en el segundo partido que disputaba después de seis meses de lesión y sumar cuatro puntos. Entre él y Juani Marcos tendrán que tirar del carro por el pesimismo que se abate sobre el estado de Jan Satoransky.

Juan Núñez dirige un ataque azulgrana ante el Surne Bilbao.

Juan Núñez dirige un ataque azulgrana ante el Surne Bilbao. / Valentí Enrich / SPO

Tornike Shengelia y Will Clyburn habían empezado el trabajo desde un inicio (21-7), igual que Jan Vesely, que ya no jugó más y pudo descansar. El checo, con su debilitado estado físico, ha de preservarse para empresas futuras mucho más trascendentes. La del viernes próximo, cuando el Barça reciba al Bayern Múnich para poder meterse en el play in de la Euroliga.

Arrancó el duelo el mismo quinteto de Mónaco, el mejor que puede alinear Pascual, pero que no es el más consistente ni el más constante. La nula oposición defensiva del Surne y la ceguera ante la canasta impidió al grupo de Jaume Ponsarnau recuperar la primera ventaja que adquirió el Barça. Los 8 puntos (8-0) se convirtieron en 14 y la diferencia fue creciendo sin parar hasta el abismo de los 29 puntos.

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Darío Brizuela tira a canasta en una posición comprometida durante el partido del Barça frente al Surne Bilbao.

Darío Brizuela tira a canasta en una posición comprometida durante el partido del Barça frente al Surne Bilbao. / Valentí Enrich / SPO

El duelo estaba sentenciado en el descanso (41-23), aunque siempre permanece flotando la posibilidad real, evidente, comprobada, de que el Barça se desconecte y meta un partido en el terreno de la incertidumbre. No sucedió esta vez por el tesón de los secundarios (39 a 23 en rebotes, por ejemplo, con dos capturas bajo el aro azulgrana) que se veían libres para disfrutar de una tarde sin exigencia, con muchos minutos para jugar y recuperar la confianza.

FC Barcelona, 90 - Surne Bilbao, 61

Barcelona: Punter (8), Parra (16), Clyburn (10), Shengelia (10), Vesely (0) -cinco inicial-; Fall (17), Marcos (2), Norris (6), Brizuela (9), Hernangómez (8), Núñez (4), González (-).

11 de 26 triples (Parra, 3), 39 rebotes, 8 ofensivos (Shengelia, 3), 20 asistencias (Punter, Marcos, Brizuela, Parra, Núñez, 3).

Surne Bilbao: Pantzar (6), Jaworski (7), Lazarevic (4), Petrasek (3), Hlinason (7) -cinco inicial-; Frey (3), Normantas (3), Krampelj (16), Hilliard (5), Bagayoko (0), Font (5), Sylla (2).

6 de 23 triples (Krampelj, 2), 23 rebotes, 2 ofensivos (Hilliard, Sylla, 1),12 asistencias (Pantzar, Hilliard, Frey, 3).

Parciales: 21-7, 20-16, 24-20, 25-18.

Árbitros: Jordi Aliaga, Javier Torres y Cristóbal Sánchez

Pabellón: Palau Blaugrana (5889 espectadores).

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