El Betis se apaga tras el gol inicial y el penalti de Osasuna y suma su séptimo partido sin ganar en Liga (1-1)

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini salió de inicio en El Sadar prácticamente con su once de gala y con las ideas claras. Desde que pitó Sesma Espinosa, que iba a ser protagonista de la jornada retro con una decisión difícilmente explicable, los verdiblancos se lanzaron a por el gol, entrando con gran concentración al partido, sólidos atrás y muy verticales en transiciones ofensivas con un Abde muy entonado.

Ya le demostró en la primera carrera el de Beni Melal a Rosier que iba a tener una tarde complicada en el feudo rojillo. No sería en dicho intento, pero sí en el siguiente. En el minuto 7, un gran contragolpe que iniciaron Antony y Bellerín lo terminó Abde tras un gran balón al espacio del capitán bético. El marroquí no dudó y desde media distancia ajustó con precisión para batir a Sergio Herrera.

Pareció el Betis no querer echar el freno al detectar que Osasuna estaba concediendo espacios a la espalda, pero la efectividad de los primeros minutos, además de una gran mano de Herrera a Abde en el 23' en un tiro desde la frontal, negaron que los de Pellegrini doblaran su ventaja.

Prácticamente en el ecuador de la primera mitad desapareció esa buena versión ofensiva de los verdiblancos en un encuentro que, entre faltas y amarillas, bajó de revoluciones y del frenetismo inicial se pasó a un tibio dominio de Osasuna.

Fueron los de Alessio Lisci los que poco a poco se acercaron a los dominios de Valles hasta que al filo del descanso llegó la jugada polémica. Rubén García botó un córner que ganó Budimir, Valles la salvó con una gran mano y en el intento de despejar Valentín rozó muy levemente a Herrando, este simuló bien la caída y Sesma Espinosa decidió que con lo visto era suficiente para no ir a verlo al VAR. El nefasto criterio del riojano decretó los once metros y desde ahí el croata no falló ante el de La Rinconada.

Con el 1-1 en el marcador se llegó al descanso y, tras él, Pellegrini movió ficha en toda la banda derecha quitando a Bellerín y Antony, ambos amonestados, por Aitor Ruibal y Riquelme, dos cambios que echaron por tierra las llegadas del Betis por dicho flanco.

Osasuna detectó que tras el empate el partido había cambiado por completo y se hizo dueño de las acciones ofensivas más importantes, pero se encontró con un imbatible Álvaro Valles que sacó dos grandísimas manos a Víctor Muñoz a la escuadra y en los últimos minutos a Raúl García, además de una falta del joven internacional español que tiró rasa y se perdió por poco.

Apenas se personaba el Betis y lo haría ya con Giovani Lo Celso sobre el verde. El rosarino, el día de su regreso, estuvo lejos de un nivel óptimo, pero sí que su magia y su calidad sirvió para que el encuentro volviera a igualarse y el conjunto verdiblanco terminara acechando la meta de Sergio Herrera.

Con muy poca movilidad en tres cuartos en un equipo lleno de mediocampistas ofensivos, la más peligrosa del Betis en la segunda mitad fue de Abde en otro remate desde fuera.

Sofyan Amrabat la tuvo en el descuento y también Aitor Ruibal metió un balón de peligro en área en la última del choque, pero de nuevo los de Pellegrini se quedaron sin tres puntos y ya la quinta plaza está en el aire.

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Son siete los partidos sin ganar del Real Betis Balompié en LaLiga, una larga y mala racha de resultados que llega en el momento en el que la temporada entra en su recta final. La visita a Montilivi el martes de Feria será crucial, pero antes hay una empresa mucho más importante llamada Europa League en la que los de Manuel Pellegrini tienen que cumplir ante el Braga para avanzar a semifinales.