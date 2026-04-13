El ciclismo se cita en el O Gran Camiño con la fuerza de Iván Romeo

Si hay una carrera ciclista que crece para ocupar un puesto de honor en el calendario internacional, esta es el O Gran Camiño, que comienza este martes en A Coruña para recorrer Galicia durante cinco días. Y si hay un corredor español que progresa a pasos agigantados, ese no es otro que Iván Romeo, dispuesto a tomar en un futuro no muy lejano las riendas del conjunto Movistar.

Y, cuando confluye la carrera gallega con la expansión del corredor vallisoletano, de sólo 22 años, de los que crecen a pasos agigantados según las normas de edad del pasado y lejos de exhibiciones prematuras de estrellas de otra galaxia, sólo se puede catalogar a la cita gallega como un encuentro de mérito de Romeo en su preparación para el Tour, como prototipo de ciclista diferente a los que aspiran a triunfar en la clasificación general de la ronda francesa, pero como estelar cazador de etapas, que eso es muy importante también, para animar las carreras en el día a día y no sólo pensando en la cita final, llegar, por ejemplo, vestido de amarillo a París.

El perfil de la etapa reina, de este viernes. / O GRAN CAMIÑO

Romeo ya ha ganado este año la Vuelta a Andalucía y, en 2025, hizo la presentación internacional de honor al vestirse con el jersey de líder del Dauphiné. No ganó la penúltima etapa del Tour por culpa de una tonta caída, producto de la lluvia, cuando lo tenía todo de cara. Ahora, tiene la oportunidad de liderar al Movistar en la ronda gallega y ser el referente local en una carrera en la que participa también como reclamo a la victoria el ciclista británico Adam Yates. Fue tercero del Tour de 2023, entre otros éxitos, y hermano gemelo de Simon, el corredor que anunció por sorpresa en enero que colgaba la bici después de ganar el Giro con la impagable ayuda de Wout van Aert.

El perfil de la quinta y última etapa. / O GRAN CAMIÑO

Ahora, en Galicia, todos se encontrarán con ese paisaje de carreteras donde hay tan poca recta como llano y sobre todo con una etapa, la del viernes, el denominado ‘camiño Ourense’, como día clave de la ronda gallega, con la llegada al Alto de Cabeza de Mena. Antes, por ejemplo, este martes en la contrarreloj que finaliza en la famosa Torre de Hércules de A Coruña, Romeo tendrá la oportunidad de presentar las credenciales como contrarrelojista para comenzar a marcar terreno ante Yates, previsiblemente mejor que él, y con más experiencia, en la montaña.

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Por Galicia pasará esta semana buena parte de los mejores equipos del pelotón, como el NSN, del que nunca hay que olvidar que es el equipo del patrón Andrés Iniesta, con el neozelandés George Bennett y el prometedor corredor italiano con apellido de marca de bici, Alessandro Pinarello. A los aficionados al ciclismo, que podrán seguir la prueba cada día a través de Eurosport (en Galicia, también, por la televisión local) hay que insistirlos en que no se pierdan el sábado la etapa final, el ‘camiño de Pontevedra’, que terminará en el Monte Trega, en lo que casi sería una ruta más recomendable para realizar a pie que montado sobre una bici.