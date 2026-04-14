Ya hay fecha para el juicio contra Rafa Mir por presunta agresión sexual

Ya hay fecha para el juicio por presunta agresión sexual de Rafa Mir. Según adelanta Dani Meroño en 'La Banda' (À Punt), el actual futbolista del Elche CF tendrá que hacer frente a su acusación ante el juez el próximo 28 de mayo, alrededor de un año y medio después del suceso ocurrido en el domicilio del jugador que terminó en denuncia por parte de una de las jóvenes implicadas. Según el mencionado periodista, se discute a esta hora si el juicio se celebrará a puerta abierta o cerrada.

El incidente se produjo en septiembre de 2024, horas después de que el conjunto entonces dirigido por Rubén Baraja empatara en Mestalla ante el Villarreal (1-1) y en el que Rafa Mir jugó 21 partiendo desde el banquillo. Tras el encuentro, el cartagenero salió de fiesta a una conocida discoteca de València, en la que conoció a dos jóvenes (de 21 y 25 años). En torno a las siete de la mañana, tras abandonar el local, el futbolista y las dos chicas se desplazaron al domicilio de Rafa Mir, en el que se terminaría produciendo la supuesta agresión sexual por la que ahora está denunciado por parte de una de las jóvenes.

Tras la demanda, el jugador fue detenido por la Guardia Civil y pasó casi dos días en el calabozo. Una vez puesto en libertad con cargos, se mantuvo en la disciplina valencianista disputando partidos con Baraja y posteriormente Carlos Corberán.

Siguió con su carrera a la espera del juicio

Mientras se fijaba una fecha para celebrar el juicio, Rafa Mir continuó con su carrera, pero no en el Valencia ni tampoco en el Sevilla, club que mantiene su propiedad, sino el Elche, donde lleva jugando desde el inicio de la actual temporada. Una vez finalice la misma, tendrá que regresar a Valencia para enfrentarse al juicio, que ya tiene fecha.

Stole intenta despejar por alto ante Rafa Mir / LaLiga

La Fiscalía solicita 10 años de prisión

Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía emitió hace unas semanas un dictamen en el que solicita diez años y medio de prisión para el futbolista por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones. Además, el Ministerio Fiscal propone que Mir, que siempre ha negado los hechos, no pueda acercarse durante trece años a 500 metros de la víctima, que tenga después siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores. También debería indemnizar a la víctima con 64.000 euros.

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