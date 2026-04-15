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Tenis

Alcaraz se retira del Barcelona Open

El murciano no jugará su partido de segunda ronda tras decidir retirarse del torneo

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / EP

Albert Briva

Albert Briva

Carlos Alcaraz se ha bajado del Barcelona Open. Era más que una posibilidad después de su renuncia a entrenar este miércoles y se ha acabado confirmando tras la lesión que sufrió en el partido de primera ronda en su muñeca.

El tenista murciano ya avisó que llegaba cargado y con un calendario exigente a la cita, algo que ha acabado por pasarle factura nuevamente en Barcelona. En 2025 fue en la pierna durante la final, obligándole a renunciar a jugar en Madrid.

Ahora, tras evaluar con su equipo lo sucedido, ha decidido no poner más en riesgo su físico y ha optado por no disputar su partido previsto de segunda ronda ante Tomas Machac.

Con ello, Alcaraz pierde 280 puntos en la clasificación y se despide de la posibilidad de poder cazar a Jannik Sinner de inmediato, algo que podría suceder en Madrid si puede y opta por asistir a la cita.

Habrá que ver el alcance final de la lesión y cuál es la decisión que toma junto a su equipo, con la posibilidad de perderse el Mutua Madrid Open por segundo año consecutivo, algo que sería fatal para el torneo teniendo en cuenta que es más que posible que tampoco asista Sinner.

Lo importante, sin embargo, es no correr riesgos y recuperar la lesión al 100%, con la vista puesta siempre en Roland Garros, el gran objetivo final.

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La gira de tierra batida sigue siendo la más nociva para el tenista pese a ser su superficie predilecta. Nunca ha sido capaz de jugar al completo los torneos de MontecarloBarcelonaMadrid y Roma, en un calendario casi imposible para cualquiera.

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