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Tenis

Madrid puede ser un drama: Djokovic se baja... y Alcaraz y Sinner, en duda

El tenista serbio anunció en redes sociales que todavía no se ha recuperado de una lesión

Novak Djokovic, durante la final del Open de Australia

Novak Djokovic, durante la final del Open de Australia / Asanka Brendon Ratnayake

Iker Kind

Giro de guion para el Mutua Madrid Open. Novak Djokovic ha anunciado que no participará en el torneo en la capital española, a pesar de que se daba por hecho de que iba a encabezar el cartel. El serbio, que se encuentra en Madrid estos días, no se ha podido recuperar de una lesión e intentará a llegar al Masters 1000 de Roma y tener algo de preparación para Roland Garros.

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", escribió el tenista balcánico. Precisamente, Djokovic había despertado la ilusión tras dejarse ver por el Movistar Arena en el partido entre el Real Madrid y Estrella Roja de Euroliga. Además lo hizo en buena compañía.

Y es que a su lado estaba Luka Doncic, un habitual en el pabellón cuando está de visita por Madrid. El esloveno está en una situación similar a la de Djokovic, recuperándose de una lesión de la que se ha tratado en España. "Espero competir aquí, estoy trabajando para ello. No estoy seguro. He estado luchando físicamente un poco con una lesión, así que estoy intentando solucionarlo y jugar todo el tiempo que pueda", comentaba Nole ayer.

Con la baja de Djokovic, el Mutua Madrid Open se tambalea en cuanto a grandes nombres. Y es que la presencia del serbio parecía la más segura de todas. Ahora el torneo depende de lo que decidan Jannik SInner y Carlos Alcaraz. Ninguno de los dos ha asegurado a día de hoy que vayan a jugar sobre la arcilla de la Caja Mágica, algo que preocupa y mucho a la organización.

Novak Djokovic en el Mutua Madrid Open.

Novak Djokovic en el Mutua Madrid Open 2025 / Manu Fernandez / AP

Para el italiano, siendo sinceros, no es una prioridad jugar en Madrid. Sinner suele priorizar mucho sus semanas de descanso y es evidente que Roma es una prioridad para llegar con la muñeca caliente a Roland Garros. Además, en la capital española no consiguió un gran resultado, por lo que no perdería muchos puntos en el ranking ATP.

Este sábado viajará a la capital española para estar en la ceremonia de los Premios Laureus y confirmará después si estará o no. Está nominado a Mejor Deportista del Año con Carlos Alcaraz, Ousmane Dembele, Arman Duplantis, Tadej Pogacar y Marc Márquez.

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El caso de Carlos Alcaraz es más complejo, ya que el español tuvo que bajarse del Barcelona Open por una lesión en su muñeca derecha. El murciano no quiso dar más detalles y simplemente informó de que iba a trabajar desde ese día en su recuperación para los próximos torneos. Madrid está a la vuelta de la esquina y las estrellas entre algodones.

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