Fils frena a Jódar y le deja sin final en Barcelona

Lo tuvo cerca, pero se escapó. Rafa Jódar se quedó sin final en Barcelona tras caer ante el francés Arthur Fils (3-6, 6-3 y 6-2), que supo aguantar el arreón del español en la primera mitad del partido y acabó imponiendo su tenis agresivo y directo.

Pese a la derrota, fue una nueva demostración de que, pese a sus 19 años y a no haber completado todavía un año entero en el circuito, el madrileño está listo para afrontar grandes retos como el vivido esta semana en las pistas del RCTB-1899.

El acierto de Fils y su porcentaje casi impecable con la derecha a partir de la mitad del segundo set consiguieron acabar con el sueño de un Jódar al que se le fue agotando la energía hasta acabar entregando el billete a la final al francés.

Y eso que en el primer set supo resistir al primer intento de Fils en un juego en el que el francés tuvo hasta cuatro bolas de break para romper por primera vez en el partido. Lo salvó el español, que acto seguido dio el golpe.

Rotura aprovechando el peor juego de Fils en el partido y nueva demostración de sufrimiento y talento para cerrar el set, no sin sufrir nuevamente con el servicio.

Fils encontró el momento

No se vino abajo Fils pese a ceder el primer parcial, ni tampoco por tener que salvar dos bolas de rotura en contra en el tercer juego, que podrían haber puesto el partido muy cuesta arriba para sus intereses. Supo revertir la situación y esperar hasta ver el momento más vulnerable de Jódar en el encuentro.

Fils celebra ante Jódar / EFE

Rompió en el octavo juego y supo salvar otras tantas bolas con su saque para igualar el partido y poner el ritmo a su favor.

La bola del francés empezó a ser mucho más dañina y, moviendo de lado a lado al español, tuvo premio también en el inicio del último set. Ventaja desde muy pronto con otra rotura y firmeza autoritaria con el servicio y los primeros golpes para dejar a Jódar sin opción pese a mantenerse cerca en todo momento.

La final: Rublev - Fils

El francés jugará en Barcelona su segunda final del curso después de la que disputó en Doha ante Carlos Alcaraz el pasado mes de febrero, en un partido sin historia que acabó con el segundo título del año para el murciano.

En busca del título, el francés se medirá a Andrey Rublev, que en un partido muy parecido remontó ante el serbio Hamad Medjedovic para jugar la que será su primera final del curso.

Tanto Fils como Rublev buscarán en Barcelona dar el golpe definitivo en busca de recuperar las sensaciones de una vez por todas. El francés, tras la larga lesión que sufrió el pasado año en Roland Garros. Y el ruso, tras muchos meses lejos de su mejor nivel.

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La final en Barcelona está servida. Sin españoles, pero con un duelo entre dos tenistas de talento descomunal. Fils - Rublev, solo puede quedar uno.