La tenista Marketa Vondrousova se enfrenta a una suspensión de cuatro años por no pasar a un control antidopaje

La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona del torneo de Wimbledon en 2023 y subcampeona de Roland Garros en 2019, ha sido acusada de una infracción por dopaje por parte de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, en inglés).

Vondrousova, de 26 años, habría rechazado someterse a un control antidopaje el pasado mes de diciembre. Si es declarada culpable de esa infracción, podría enfrentarse a una suspensión de hasta cuatro años, según reflejó este viernes la agencia de noticias dpa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la propia Vondrousova se sinceró sobre su estado de salud y aseguró que el incidente "se produjo porque había llegado a un punto de ruptura tras meses de estrés físico y mental".

Luego afirmó haberse sentido "asustada" cuando un agente antidopaje fue un día en su casa a las 20.15 horas exigiendo una prueba inmediata. Ella lo describió entonces como una "grave intromisión" de su privacidad, habiéndose presentado el controlador en plena noche.

Según las normas de la ITIA, se considera una infracción antidopaje que una jugadora "evite la toma de muestras o se niegue a someterse a ella, o no lo haga, sin una justificación convincente tras haber sido notificada por una persona debidamente autorizada".

Así, un portavoz de la ITIA indicó estar "al tanto de los comentarios de la jugadora" en sus redes sociales. "Podemos confirmar que se está llevando a cabo una investigación y que la jugadora ha sido acusada de negarse a someterse a una prueba. En este momento, no podemos hacer más comentarios sobre los detalles", añadió el mismo dirigente de la ITIA.

Vondrousova ha optado por no aceptar una suspensión provisional y la infracción no justifica una sanción inmediata, lo que significa que, por el momento, puede competir libremente. Eso sí, la checa no ha disputado ningún torneo desde el Adelaide International el pasado enero y se retiró del Open de Australia alegando una lesión en el hombro.

Inquilina actual del puesto 46 en el ranking mundial de la WTA en individuales, Vondrousova ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En ese sentido, dijo que está trabajando para limpiar su nombre y que no había intentado eludir el control.

Su mensaje en redes, anterior al comunicado de la ITIA, era claro: "Me resulta muy difícil hablar de esto, pero quiero ser transparente con vosotros sobre mi salud mental". "Durante mucho tiempo, he estado lidiando con lesiones, presión constante y problemas de sueño continuos que me han dejado agotada y frágil. Poco a poco me ha ido desgastando más de lo que probablemente me daba cuenta en ese momento", apostilló.

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"Años de mensajes de odio y amenazas han afectado a mi sensación de seguridad en mi propio espacio. Cuando alguien llamó a mi puerta a altas horas de la noche sin identificarse debidamente ni seguir el protocolo, reaccioné como una persona que se sentía asustada", apuntó. "En ese momento, se trataba de sentirme segura, no de evitar nada", concluyó.