El Manchester City derrota al Arsenal y da un vuelco increíble a la Premier

"Si perdemos, se acabó", había declarado Pep Guardiola, realzando la importancia del duelo con el Arsenal. Sucedió lo contrario. La Premier da un vuelco remarcable. El Manchester City casi caza a los londinenses tras una victoria muy sudada (2-1). Ahora la ventaja del equipo de Mikel Arteta se ha reducido a solo tres puntos y con un partido más que los 'sky blues', que tiene uno pendiente. Matemáticamente, el City ya solo depende de sí mismo. Quién lo iba a decir.

El Arsenal no gana la Premier desde hace 22 temporadas y parecía que esta era la buena después de unos últimos años en que se quedó cerquita. Su ventaja en cabeza llegó a ser amplia y el City, una máquina de levantar títulos con Guardiola, se averió. Sin embargo, los fichajes invernales de Semenyo y Guehi soldaron las piezas sueltas y se engrasó.

Pep Guardiola y Mikel Arteta se saludan antes de comenzar el partido en el Etihad. / PETER POWELL / EFE

No lo suficiente para continuar vivo en la Champions, pero sí para alzar la Copa Carabao recientemente ante el Arsenal y ahora para estar a punto de atrapar el liderato. Puede repetirse la historia del curso 2022-23, cuando el equipo de Arteta desperdició una ventaja de ocho puntos en beneficio, cómo no, del City.

Al Arsenal le quedan cinco partidos y al City, uno más. Al líder le esperan Newcastle, Fulham y Burnley en casa y West Ham y Crystal Palace fuera. Accesible. El calendario del cuadro de Guardiola consta del Burnley, Everton y Bournemouth fuera, y Brentford, Crystal Palace y Aston Villa en casa. Más complicado. En caso de empate de puntos decide la diferencia global de goles. De momento, gana el Arsenal por solo uno.

Calma y frenesí

El partido empezó encorsetado por el tacticismo de dos entrenadores muy pensantes. Guardiola impuso la misma línea de cuatro adelante para neutralizar la salida del Arsenal, como hiciera en la reciente final de la Carabao Cup. Los londinenses se reforzaron en el medio, prescindiendo de un atacante puro en la izquierda. Hubo un poste del City, a disparo de Ryan Cherki, y algunas imprecisiones en entregas a los respectivos porteros, pero en general el juego avanzaba a un ritmo entre la calma y el frenesí, pendiente de la sacudida buena.

Y para ello, para agitar las aguas, nadie mejor que Cherki, el habilidoso francés que no se sabe si es diestro o zurdo y que se coló entre los defensores del Arsenal como si fueran conos allá al cuarto de hora. Entró tanto como quiso en el área y remató a gol. Intensa celebración, claro, pero breve. El equipo de Mikel Arteta empató a los 107 segundos por culpa de un error de Donnaruma, que calculó mal los tiempos y Havertz le puso la bota cuando iba a despejar. Gol tonto. La Premier volvía a coger color rojiblanco.

El encuentro adquirió una temperatura abrasante nada más comenzar la segunda parte. Haaland remató al poste. Tres minutos después Doku forzó los reflejos de David Raya. Enseguida llegó la intimidación del Arsenal. Havertz permitió a Donnaruma redimirse con un paradón. Eze se manufacturó una habilidosa jugada que repelió el poste. Seguían las tablas.

Hasta que Haaland cazó un pase mordido que medio botaba por el área y superó a Raya. El noruego encontró una recompensa después de tantos minutos participando más en un combate de lucha libre que a un partido de fútbol contra los centrales londinenses, en particular con Gabriel. Llegaron a dejarle la camiseta hecha jirones. Un duelo feroz.

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El Arsenal apretó en busca del empate sin acabar de poner en apuros a Donnarumma, salvo en la última jugada del partido. Havertz recibió un balón colgado que remató con la frente y se fue por encima de la portería por milímetros. Parecía gol. Por milímetros parece que se va a decidir esta Premier.