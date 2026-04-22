El Betis cura la herida europea a costa del Girona

El Betis rompió este martes una racha de cinco partidos sin ganar y dejó atrás la dolorosa eliminación de la Liga Europa con un trabajada victoria contra el Girona (2-3), con goles de Marc Roca, Ez Abde y Rodrigo Riquelme.

El equipo de Manuel Pellegrini consolidó la quinta posición y volvió a ganar en LaLiga EA Sports después de más de tres meses, en un partido de tú a tú contra el Girona. El cuadro de Míchel Sánchez, tras ganar al Villarreal y empatar en el Bernabéu, buscaba un nuevo triunfo para encarrilar la salvación y soñar con Europa, pero cedió y deberá seguir picando piedra.

El Betis saltó al césped con la obligación de vencer para reencontrarse a nivel de resultados y de sensaciones y nada más comenzar ya intimidó con dos cabalgatas peligrosas por la banda izquierda. Pellegrini dio entrada seis caras nuevas respecto a la derrota con el Braga y Giovani Lo Celso, ya del todo recuperado, fue titular por primera vez desde enero, como sustituto del sancionado Antony.

El Betis controlaba el balón y encerraba al Girona, pero los locales despertaron de repente y golpearon primero, en el minuto 7. Claudio Echeverri regateó de más tras zafarse de Marc Bartra y Natan en una gran acción personal, pero el balón cayó en los pies de Tsygankov y el ucraniano marcó el 1-0 desde el punto de penalti.

El gol dio tranquilidad y confianza al Girona y alimentó la frustración del Betis, pero los andaluces lograron el empate cuando parecían más dubitativos e incómodos. Fue en el minuto 23: Marc Roca, solo en la frontal, recogió un balón rechazado en una transición, salvó la entrada a la desesperada de Fran Beltrán y batió a Paulo Gazzaniga con un remate ajustado.

El partido acabó de equilibrarse después del 1-1, sin dueño claro y con momentos para cada equipo hasta alcanzar el descanso.

Los jugadores del Betis celebran el gol de Abde. / EP

En el entretiempo Pellegrini sacrificó a Lo Celso y Cucho Hernández, demasiado aislados y desconectados, para dar entrada a Rodrigo Riquelme, aplaudido en su regreso a Montilivi, y Cédric Bakambu. Su equipo volvió a empezar mejor que el rival, pero el Girona volvió a crecer y el encuentro se podía decantar de cualquier lado.

En el minuto 63 Daley Blind, novedad en el once tras su lesión, perdió una pelota en el centro del campo, Marc Roca puso el balón a la espalda de la defensa y Bakambu corrió hacia Gazzaniga y se lo dejó a Abde para que marcara el 1-2 a placer.

La reacción rojiblanca fue inmediata. A los cinco minutos, en un penalti de Aitor Ruibal por una zancadilla sobre Joel Roca transformado por Ounahi. Álvaro Valles acertó la dirección del chut del gran ídolo de Montilivi, pero no pudo evitar el empate.

Los dos técnicos querían los tres puntos y entraron Cristhian Stuani e Isco, inédito por lesión desde noviembre, y el duelo se decantó del lado visitante: en el minuto 80 Isco envió un precioso pase en profundidad con el exterior y Abde recortó y envió un pase de la muerte para que Riquelme resolviera el partido. El Girona celebró el 3-3 con un remate de Vitor Reis, pero fue anulado por fuera de juego y el Betis cosechó un triunfo balsámico.

Ficha técnica

2 - Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, min. 83), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán (Joel Roca, min. 66); Tsygankov, Iván Martín (Lemar, min. 83), Ounahi; y Echeverri (Stuani, min. 73).

3 - Real Betis: Valles; Aitor Ruibal (Bellerín, min. 75), Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Amrabat; Fornals (Isco, min. 75), Lo Celso (Riquelme, min. 46), Ez Abde (Rodríguez, min. 88); y Cucho (Bakambu, min. 46).

Goles: 1-0, min. 7: Tsygankov. 1-1, min. 23: Marc Roca. 1-2, min. 63: Ez Abde. 2-2, min. 68: Ounahi, de penalti. 2-3, min. 80: Riquelme.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (comité navarro). Amonestó al local Ounahi (min. 79) y los visitantes Lo Celso (min. 9), Bakambu (min. 50) y Riquelme (min. 79).

Incidencias: Partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado ante 11.934 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.