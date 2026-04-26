Fútbol
El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado
Esteban Andrada agredió a Jorge Pulido en el derbi aragonés de Segunda División después de ver la roja por golpear previamente al capitán del conjunto oscense
EFE
Huesca
El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.
Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.
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