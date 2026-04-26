Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL: O Deportivo da CoruñaSubida salarial récord en los convenios de A CoruñaRadiografía del barrio de Santa MargaritaEl desmontaje del puerto petrolero de Repsol, para 2027La crónica del Burgos 1 - 1 DeportivoUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEl alga asiática que invade Galicia
instagramlinkedin

Fútbol

El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado

Esteban Andrada agredió a Jorge Pulido en el derbi aragonés de Segunda División después de ver la roja por golpear previamente al capitán del conjunto oscense

Una captura de pantalla del momento en el que Andrada lanza el puñetazo contra Jorge Pulido.

Una captura de pantalla del momento en el que Andrada lanza el puñetazo contra Jorge Pulido.

EFE

Huesca

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  2. Burgos CF - RC Deportivo, en directo: Sigue la jornada 37 de LaLiga Hypermotion | Barcia entra en el once titular
  3. Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
  4. Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
  5. Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
  6. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  7. No habrá pleno de abril en Oleiros: 'Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido
  8. Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion

El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado

El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado

Un gol de Catena en el minuto 100 agrava la caída del Sevilla

Un gol de Catena en el minuto 100 agrava la caída del Sevilla

La élite del kárate mundial se hace notar en el Palacio de Riazor

La élite del kárate mundial se hace notar en el Palacio de Riazor

Una mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en la disputa por su custodia

Una mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en la disputa por su custodia

6-2 | Contundente victoria de Compañía B contra el Telecable

Paula Otero y Mateo García se despiden de Ibiza desde el podio

Paula Otero y Mateo García se despiden de Ibiza desde el podio

Rescate en barco en A Coruña: una embarcación recoge a una persona que se hirió mientras practicaba windsurf y la lleva al Náutico

Rescate en barco en A Coruña: una embarcación recoge a una persona que se hirió mientras practicaba windsurf y la lleva al Náutico

32-34 | El OAR gana en Alcobendas y se niega a dejar ir el ‘play off’

32-34 | El OAR gana en Alcobendas y se niega a dejar ir el ‘play off’
Tracking Pixel Contents