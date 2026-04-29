Bulgaria se viste de rosa: el motivo de una Grande Partenza histórica

Cuando en 1909 se disputó el primer Giro de Italia, nadie podía imaginar que algún día la carrera saldría de Bulgaria. En 2026, eso es exactamente lo que va a ocurrir. La 109ª edición de la Corsa Rosa arranca el 8 de mayo en Nessebar, una ciudad costera del Mar Negro con más de tres mil años de historia y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es el inicio más exótico que ha tenido el Giro en toda su historia.

No es la primera vez que la ronda italiana empieza desde fuera de su país. Lo ha hecho antes, con etapas en Israel, Países Bajos, Dinamarca o el Reino Unido. Pero nunca había pisado los Balcanes, una región que en los últimos años ha mirado con creciente interés hacia el gran ciclismo de élite.

Bulgaria tiene una tradición ciclista más sólida de lo que muchos aficionados españoles conocen, con figuras como Ivailo Gabrovski o Nikolay Mihailov formadas en la antigua escuela del Este europeo.

Así son las tres etapas del Giro en Bulgaria

Las tres primeras etapas tienen perfiles que van de lo accidentado a lo montañoso. La primera, entre Nessebar y Burgas, es una jornada con un circuito repetido que podría acabar en sprint. La segunda, de Burgas a Veliko Tarnovo, atraviesa varios valles de los Balcanes con una orografía sinuosa que puede animar la carrera antes de lo previsto.

La tercera, de Plovdiv a Sofía, llega a la capital búlgara con una primera parte en ascenso hacia la estación de esquí de Borovets y una segunda en bajada hasta la ciudad.

El recorrido completo del Giro de Italia 2026 / GIRO ITALIA

La logística de esta Grande Partenza ha sido un reto monumental para RCS Sport, la organizadora de la carrera. Trasladar a más de 170 ciclistas, los autobuses de 23 equipos, la caravana y toda la infraestructura de cronometraje y televisión a un país fuera de la Unión Europea ha requerido meses de negociaciones y una inversión inusual. El resultado, sin embargo, es una apertura que garantiza audiencias nuevas y una cobertura mediática que va mucho más allá del público habitual del ciclismo.

Para los aficionados que sigan la carrera desde España, el cambio horario con Bulgaria es de solo una hora más, lo que no complica demasiado el seguimiento por televisión. Eurosport emitirá las tres etapas búlgaras en directo, con la salida y la llegada perfectamente visibles en la franja de tarde española.

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El lunes 11 de mayo llega el primer día de descanso, necesario también para que la organización traslade la carrera a Italia. La etapa 4 sale de Catanzaro, en Calabria, el martes 12. Ahí empieza el Giro de Italia de verdad. Pero antes, la historia habrá quedado escrita en las carreteras de Bulgaria.