Cata Coll: “Me gusta que me rajen, saco mi mejor versión”

“Prefiero que me lleguen 25 veces y me marquen tres goles”. Pocas frases definen mejor a Cata Coll (Marratxí, Mallorca, 23 de abril de 2001). Una portera que no huye del peligro, que lo desafía y que ha aprendido a jugar —y a vivir— cerca del límite. “Si dudas, es cuando la lías”, resume.

“Feliç a prop del perill”, lleva tatuado. Una frase de ‘La gent que estimo’, de Oques Grasses. Y no es solo una canción ni una declaración futbolística, sino una manera de entenderlo todo. Después de ser decisiva en la ida en el Allianz (1-1), la guardameta del Barça afronta ahora otra gran tarde en el Spotify Camp Nou, donde el equipo azulgrana se juega ante el Bayern el pase a su séptima final de la Champions. Habla de presión, de críticas y de un camino que ha construido sin prisa… pero sin miedo.

P. Siempre que te pones delante de un micro, salen cosas nuevas. A ver con qué nos sorprendes hoy.

R. ¡Espero que con nada (ríe)!

P. Ya han pasado unos días desde Múnich. ¿Cómo estás viviendo la previa de un partido así?

R. La semana que gusta, se nota. Teníamos muchas ganas de jugar allí en el Allianz. Creo que fue un resultado justo, con opciones para los dos. Y ahora nos toca en casa, en el Camp Nou, con mil ganas de jugar con nuestra gente y poder darles la victoria.

P. Visto el partido del otro día, ¿hay algo específico en lo que estéis trabajando?

R. Puede ser… pero no te lo voy a decir (ríe).

P. Más de 50.000 entradas vendidas y será el primer gran recibimiento al bus en el nuevo Spotify Camp Nou. ¿Qué esperas sentir?

R. Esas mariposas de ‘ya estamos aquí’. Siempre que ha habido recibimiento ha sido increíble. Si dicen que van a venir y la van a liar… ojalá la líen y la líen fuerte. Que monten una fiesta antes del partido. Eso nos va a motivar muchísimo.

"Quiero sentir esas mariposas de 'ya estamos aquí'. Ojalá los culés la líen y la líen fuerte. Que monten una fiesta antes del partido. Eso nos va a motivar muchísimo" Cata Coll

P. Una de las noticias es el posible regreso de Aitana. ¿Cómo cambia el equipo?

R. Sobre todo es tener al máximo de jugadoras disponibles. Ahora solo está Laia Aleixandri en la enfermería. Y de Aitana poco que decir: ha sido la mejor del mundo. Nos va a ayudar seguro. Luego decidirá el míster, porque después de lesiones largas hay que ir poco a poco, pero está entrenando al cien por cien y nos alegramos por ella.

P. ¿Te has preparado los penaltis por si hay tanda?

R. Aún no. No me gusta preparar el partido con mucha antelación. Pero lo haré porque es una eliminatoria y puede pasar. Tengo que saber por dónde me tirarán y estar preparada.

P. ¿También para lanzarlos?

R. También, también. Lo tengo clarísimo.

P. Llevas tatuado ‘Feliç a prop del perill’. Aparte de lo futbolístico, ¿es también una manera de vivir?

R. Sí. Soy una persona de fluir, de improvisar. No me gusta planear demasiado. Me gusta ir fluyendo y arriesgar. Me guío por lo que siento, por la emoción, y me está yendo bien así.

Cata Coll durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

P. Y en lo futbolístico, ¿dónde marcas el límite entre valentía e imprudencia?

R. En el momento en el que dudo, sé que no tengo que hacerlo. Cuando dudas… es cuando la lías. Me ha pasado. Porque cuando lo sientes de verdad, hay que ir, porque lo haces con la convicción de que te va a salir bien.

P. Ese gesto después de una parada…

R. (Ríe) Sí, el cigarro.

P. ¿Qué significa?

R. Trabajo con mi psicólogo desde hace mucho tiempo. Antes hacía una parada y me recreaba. La adrenalina se quedaba muy alta, no sabía bajarla. Esto es como decir: me fumo la jugada, ya ha pasado. A la siguiente. Es un anclaje para resetear.

"¿El gesto del cigarro? Trabajo con mi psicólogo desde hace mucho tiempo. Antes hacía una parada y me recreaba. La adrenalina se quedaba muy alta, no sabía bajarla. Esto es como decir: me fumo la jugada, ya ha pasado" Cata Coll

P. Transmites mucha seguridad. ¿De dónde sale?

R. Creo que me han educado así. Mis padres son muy de mostrar seguridad y sacar un poco de coraza. Siempre he sido así, aunque no en todo. Pero también me protege y me ayuda a sentirme segura jugando.

P. ¿Y eres capaz de abrazar la debilidad?

R. Me ha costado, no es fácil de gestionar cuando eres una tía tan segura y de apariencia dura, como dices. No me gustaba mostrarla. Pero con el trabajo mental que llevo haciendo he aprendido a abrirme más, también porque es más justo con la gente que tienes al lado.

P. Para un deportista, la cabeza lo es todo. Pero para una portera, quizás más, porque estás más expuesta.

R. Total. A mí me encanta que me rajen, trabajar bajo presión. Es cuando saco mi mejor versión. Si te meten un gol, pierdes por tu culpa y eres lo peor. Si una delantera falla, tendrá otra. Hay que lidiar con esto y yo he aprendido a que me gusten mucho las críticas. A lo mío.

P. Se vio el otro día en la otra semifinal, en el Arsenal - Lyon. Dos errores de Endler que le cuestan el partido. Se dijo de todo, pero con el masculino también hay errores vistosos y no se juzga tanto.

R. Tal cual. A mí me sale mucho en redes. Leo: “Si esto pasara en el femenino…”. Pues sí. Si algunas cagadas de porteros pasaran en el femenino sería un escándalo. “Qué mal juegan estas”. Pero hemos aprendido desde hace tiempo a hacer oídos sordos y creo que estamos creciendo mucho.

P. ¿Tienes un diario?

R. Sí, sobre todo para los días malos. En los buenos no tengo que apuntar tanto (ríe). Para desahogarme, porque a mí me cuesta mucho expresarme y he encontrado mi forma de hacerlo.

P. Siempre has dicho que, más allá de tu equipo, no te gusta consumir fútbol. ¿Te protege?

R. Creo que sí. Yo soy persona, no solo futbolista. Amo mi trabajo y lo disfruto muchísimo, pero cuando acaba el entreno, dejo de ser futbolista y soy persona. Hago vida normal. Pensar todo el día en fútbol sería obsesivo y no creo que sea sano.

P. ¿Cómo mantienes la concentración en esos partidos en los que apenas intervienes?

R. Es lo más difícil. Prefiero que me lleguen 25 veces y me marquen tres goles. Cuando estás 85 minutos con los brazos cruzados, fuera del área, sin intervenir… te aburres. Es así. Paso el rato con la gente de la grada, que me anima y me dice cosas. Pero es una putada, porque tienes que estar concentrada por si te llegan. Mentalmente es muy exigente.

P. Entonces la Champions la disfrutas más.

R. Cien por cien. Cuando te llegan más, es más fácil.

P. ¿Cuándo decidiste ser portera? Porque ibas para central…

R. Con 12 años, o así. Era central tipo Puyol, de las que van por el suelo, que rascan. Y no sé por qué le dije a mi padre que quería ser portera, que me gustaba. Siempre me había llamado la atención. Él me decía que no, que ya lo hacía bien de central. Y así, raca, raca, raca… hasta que me dejó.

"Yo de niña era central tipo Puyol, de las que van por el suelo, que rascan. Y no sé por qué le dije a mi padre que quería ser portera. Él me decía que no, que ya lo hacía bien de central. Y así, raca, raca, raca… hasta que me dejó" Cata Coll

P. Ya un poco más mayor creciste con la etiqueta de promesa, pero tuviste que esperar y ser suplente durante unos años. ¿Cómo se gestiona esto cuando sabes que tienes nivel?

R. No tenía prisa. Jugaba en Mallorca, en el Collerense, iba con la selección. Estaba bien, disfrutaba. Luego me llamó el Barça, me fui de Mallorca joven, al Sevilla cedida… Todo estaba bien. Estaba viviendo de algo que me gustaba hacer a los 18 años. Luego sí quieres jugar y ves que tienes el nivel, claro, pero cuando eres joven, la mejor manera de poder llegar lejos es disfrutando.

P. ¿Quién confiaba más en que podías llegar lejos?

R. Nunca nadie, ni mi familia. Mis padres siempre me decían: juega y ya. Pásatelo bien. Y si llegas, bien; y si no, también. No pasa nada. Creo que tengo que estarles muy agradecida por haberme educado así.

Entrevista a Cata Coll portera del FC Barcelona previa al partido de vuelta de semifinales de WCLChampions League 2026 contra el Bayern de Munich en el Spotify Camp Nou Foto: Dani Barbeito Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

P. Esta temporada has tenido que parar un mes para someterte a una artroscopia de rodilla.

R. Tenía bloqueos en la rodilla. A veces no podía ni dormir, porque se me quedaba la pierna pillada. Tenía que arreglarlo y era el momento para hacerlo. Fue una putada porque quería ir con la selección, pero era entonces o nunca, porque me arriesgaba a algo peor. No podía permitirme que me pasara en unas semifinales o una posible final de la Champions. Lo hice sabiendo que el riesgo era bajo y fue la mejor decisión.

P. ¿Todo solucionado?

R. Todo perfecto ya.

P. Habéis celebrado poco la Liga porque a los dos días viajabais a Múnich. ¿Es el precio a pagar cuando luchas por todo?

R. Lo celebramos con unas hamburguesas del Vicio (risas). Algo es algo. También es verdad que nos hemos malacostumbrado a ganar. Pero ya te digo yo que si pasamos a la final, el domingo por la noche celebraremos la Liga, el pase a la final de la Champions y todo.

P. ¿Te gustaría otra rúa?

R. Me encantaría. Me lo pasé súper bien, fue increíble con toda la gente allí. Un sentimiento brutal que ojalá podamos repetir algún día.

P. ¿Cuál tiene que ser vuestra relación con el Camp Nou?

R. Ojalá podamos jugar allí lo máximo posible. Lo disfrutamos mucho con toda la afición. Además puede venir mucha gente, viene familia, viene gente de Mallorca, en mi caso. Lo reciben como un premio. Entendemos la situación, obviamente, pero todos los partidos que podamos jugar allí, vamos a salir a muerte para ganarlos.

P. ¿Qué tiene que pasar el domingo para estar en la final?

R. Que marquemos goles (ríe).

P. ¿El final perfecto?

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R. Celebrarlo a lo grande, hacer un buen partido, hacer disfrutar a la gente y estar en esa final de Oslo.