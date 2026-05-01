El Mallorca da un paso de gigante y agrava la crisis del Girona

El Mallorca dio este viernes un paso de gigante hacia la salvación al asaltar Montilivi (0-1) con un solitario gol del portugués Samu Costa y agravó la crisis del Girona, con tres derrotas consecutivas en el tramo definitivo de la temporada de LaLiga EA Sports.

El equipo de Martín Demichelis dejó atrás la derrota contra el Alavés con una valiosa victoria contra otro rival directo y se sitúa cuatro puntos por encima del descenso a la espera del resto de partidos de la trigésima cuarta jornada, empatado con el propio Girona.

El conjunto de Míchel Sánchez afrontaba el encuentro como una oportunidad de más de encarrilar la permanencia, pero igualó la peor racha del curso, las tres derrotas de las tres primeras jornadas, y ya es decimosexto y un candidato más al descenso.

El Mallorca saltó al campo con mucha intensidad y con una presión muy adelantada que incomodaba al Girona, incapaz de imponer su juego asociativo.

El equipo catalán avisó con un disparo alto de Viktor Tsygankov tras un contraataque comandado por Joel Roca, en un partido en el que desde el primer minuto se palpó que había mucho en juego.

Los locales tuvieron el 1-0 en el minuto 20, pero Claudio Echeverri desperdició un mano a mano franco ante Leo Román cuando la afición ya se relamía.

A la media hora Vitor Reis, clave un partido más, evitó el gol visitante al desviar bajo palos un disparo de Vedat Muriqi, con Paulo Gazzaniga ya batido.

Antes había chutado arriba el joven extremo francés Justin Kalumba, en su primera titularidad con el Mallorca y después de cuatro partidos sin minutos.

El duelo se encaminaba al descanso con el empate inicial, pero en el minuto 43 Johan Mojica se encontró solo en el vértice del área para centrar y Samu se encontró solo en el área pequeña para cabecear a placer y marcar el 0-1 con una facilidad inesperada.

El Girona firmó una primera parte gris, de nuevo sin brillo en el juego y sin pólvora en ataque, pero el Mallorca también regresó de los vestuarios con más ímpetu: con la entrada de Jan Virgili por Kambula y un chut de Martin Valjent a las manos de Gazzaniga.

Pero el equipo catalán fue creciendo, obligado por la situación en la tabla y en el césped, y empezó a hacer méritos para empatar y a asediar al Mallorca.

Los rojiblancos se hicieron dueños absolutos de partido y antes de la hora ya rozaron la igualada con dos disparos al palo de Joel Roca y Azzedine Ounahi.

En el tramo final pudieron empatar con un chut cruzado de Cristhian Stuani que desvió Román y con un tiro de Bryan Gil tras un error del propio portero visitante, pero le faltó eficacia una vez más.

Al final incluso estuvo más cerca el 0-2, con un remate de Zito Luvumbo solo ante Gazzaniga, que el 1-0.

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Los ocho puntos sobre la zona roja de hace unas semanas pueden quedar en uno y la realidad es grave, mientras que el Mallorca cogió aire con un paso de gigante.