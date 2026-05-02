Madrid corona a Marta Kostyuk, la tenista que niega el saludo a sus rivales rusas: "¡Gloria a Ucrania!"

Los ojos del mundo cambian el foco de Ucrania a Palestina, de Sudán a Irán, con una facilidad que no habla precisamente bien de la sociedad que entre todos hemos creado. Hasta los dramas, hasta las cruentas guerras que laminan o pauperizan hasta el extremo la vida de personas inocentes, pasan de moda. Nos acaban aburriendo. Así somos.

En realidad, solo quienes padecen el dolor en primera persona son capaces de no pasar página. Y eso, Marta Kostyuk (23ª del mundo) lo lleva a rajatabla. Ella, ucraniana, hasta hoy una tenista de segunda rango, de expectativas incumplidas, tomó hace tiempo la decisión de no fingir cortesía con sus oponentes rusas. No hay saludo con una rival deportiva sin repulsa a la guerra, piensa. Y ni en el día más importante de su aún joven carrera hizo una excepción.

Marta Kostyuk, celebrando su victoria en el Mutua Madrid Open. / EFE

Final en dos sets

Llegó Kostyuk por sorpresa a la final del Masters 1.000 de Madrid y la ganó en dos sets (6-3 y 7-5 en 1h:21) contra Mirra Andreeva (8ª), el prodigio ruso de 19 años. Cuando todo acabó, con victoria de la ucraniana, no hubo saludo a la pupila de Conchita Martínez. Tampoco antes. Como tampoco lo hubo en la semifinal contra Anastasiya Potapova, pese a que ella compite con bandera austriaca desde este año.

"La única a la que sí saludaría sería Daria Kasatkina. Ella cambió de nacionalidad y manifestó públicamente que no apoya la guerra. Otros tenistas han cambiado de nacionalidad pero no han expresado su oposición a la guerra o no han apoyado a la gente de Ucrania. Para mí, eso no cambia nada", argumentó Kostyuk antes de su enfrentamiento con Potapova.

Kasatkina es una aguja en el pajar ruso. Lesbiana, lleva años denunciando la conculcación de los derechos de las personas LGTBI+ por parte de Putin y también su invasión a Ucrania, y desde el año pasado representa a Australia. Andreeva, en cambio, responde a la inmensa mayoría de deportistas rusos que, por convicción o por miedo, ella sabrá, rehúsan el repudio al presidente de Rusia.

La tenista rusa Mirra Andreeva devuelve una bola a la tenista ucraniana Marta Kostiuk, durante la final individual femenino del Abierto de Madrid de Tenis disputada este sábado en la Caja Mágica en Madrid. EFE/ Chema Moya / Chema Moya / EFE

El precedente Kostyuk-Andreeva

De hecho, ya había historia de fondo entre estas dos mujeres. A finales de 2023, Kostyuk se negó a jugar la final de un torneo de exhibición en Francia en el que su rival iba a ser Andreeva. Una decisión que forzó a la organización a elegir al primer tenista amateur, un hombre, que había cerca para no tener que devolver el importe de las entradas.

Los roles de esta final contradecían la lógica cronológica. Mirra Andreeva adoptaba el papel de jugadora experimentada pese a sus 19 años, ganadora ya de dos Masters 1.000, frente a Kostyuk, quien a sus 23 años tenía el palmarés vacío hasta ahora y sólo había alcanzado una vez las semifinales de un 'mil', en Indian Wells 2024.

Pero en la final, Kostyuk demostró que esta era su semana. Desarboló a Andreeva en el primer set, dominando los intercambios largos y supo sufrir en una segunda manga igualada. Sobrevivió a dos bolas de set en contra y rompió el último servicio de la rusa para alcanzar el gran hito de su carrera.

Marta Kostyuk, celebrando su victoria en el Mutua Madrid Open. / EFE

Mortal hacia atrás y "¡gloria a Ucrania!"

Lo celebró dando un mortal hacia atrás sobre la arcilla y con el saludo protocolario a la juez de silla, pero no una Andreeva que lloraba desconsolada por la oportunidad perdida en el torneo que le vio nacer como estrella en 2023, cuando alcanzó la cuarta ronda con apenas 15 años.

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La única concesión de Kostyuk fue un cortés y breve aplauso al reconocimiento y felicitación que le hizo Andreeva en su discurso de subcampeona. Pero nada más. La ignoró minutos después en el pasamanos para recoger su trofeo. En su discurso, agradecimientos a todas sus rivales en el torneo, sin nombres propios. Como remate final, "¡gloria a Ucrania!". A ella no se le olvida. Menos aún en el momento cumbre de su carrera.