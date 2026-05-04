Tebas cierra la OTT de LaLiga siete años después de su lanzamiento

LaLiga ha anunciado que cerrará su OTT, conocida como LaLiga+, el próximo 30 de junio. La TV del organismo que preside Javier Tebas se irá a negro este verano después de siete años después de "haber cumplido su ciclo", según explica en su página web.

"La evolución del mercado audiovisual y los cambios en los hábitos de consumo han configurado un nuevo contexto en el que la OTT ha cumplido su ciclo y propósito dentro de la estrategia audiovisual de LaLiga. Esta decisión responde a una visión estratégica de futuro orientada a seguir conectando con las audiencias allí donde están", explica LaLiga a los usuarios de su plataforma.

Plataforma del deporte minoritario

En la actualidad, la OTT de LaLiga ofrecía competiciones como la Liga ASOBAL de balonmano, la Primera RFEF de fútbol, la Primera División de fútbol sala, la Primera y Segunda FEB de baloncesto, además de algunos contenidos propios de las dos primeras categorías del fútbol nacional. También ha emitido la Copa Libertadores, la Champions sudamericana.

La OTT nació en julio de 2019 bajo el nombre de LaLigaSportsTV, como un banco de pruebas. Hace unos años, la tendencia del mercado audiovisual en el deporte profesional parecía ir encaminada a la autoproducción. Es decir, a que las propias competiciones fueran productoras y emisoras de sus contenidos, evitando a las 'telecos' tradicionales y a las OTT privadas como intermediarias.

Derechos vendidos hasta 2032

Ante esa posibilidad futura, LaLiga decidió lanzar su propia plataforma y ensayar su desarrollo con competiciones y deportes minoritarios, que no tenían cabida en la TV tradicional o en otro tipo de OTT. La idea era ir depurando el producto de cara a una posible autoproducción, mucho más demandante que la de las competiciones que iba acogiendo.

Sin embargo, esta tendencia nacida en EEUU, con la pujanza de las OTT propias de la NBA y la NFL para algunos mercados, no ha arraigado en Europa y mucho menos en España. Hace unos meses, LaLiga adjudicó sus derechos televisivos de nuevo a Movistar+ y a Dazn hasta 2032 y la UEFA hizo lo mismo con sus competiciones europeas, incluida la Champions, a la televisión de Telefónica hasta 2031.

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LaLiga+ ha publicado un listado de preguntas frecuentes para sus usuarios, en las que explica que todas las suscripciones quedarán anuladas el 30 de junio y que se reembolsará automáticamente la parte correspondiente de las cuotas de clientes que hubiesen contratado el producto más allá de esa fecha. Avisa además la OTT que los contenidos no estarán disponibles a partir de esa fecha.