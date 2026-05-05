"Florentino no contempla que Mbappé no juegue el clásico" mientras su entorno blanquea sus vacaciones: "Las críticas se basan en una interpretación excesiva"

Kylian Mbappé sigue en el ojo del huracán. El delantero francés, que ha pasado unos días de vacaciones en Italia mientras se recuperaba de unas molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, ha sido señalado por el madridismo por su falta de implicación con el equipo, que el próximo domingo se medirá en el Camp Nou a un Barcelona que puede entonar el alirón.

Comunicado del entorno

El entorno de Mbappé ha distribuido un comunicado en el que asegura que la recuperación de la lesión de Kylian "está estrictamente gestionada por el club", al tiempo que afirma que "parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva porque no refleja la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo". El comunicado sale al paso de las críticas que han suscitado las imágenes en Italia junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, mientras el equipo se medía al Espanyol tratando de postergar el alirón del Barça en esta Liga. El francés aterrizó en el aeropuerto de Barajas procedente de Cerdeña en su avión privado a pocos minutos del inicio del Espanyol-Real Madrid.

Parte médico de Kylian Mbappé / Real Madrid

La realidad es que el club blanco le había dado luz verde con unos días de descanso, pero su viaje no ha caído bien ni en el vestuario, donde hay compañeros dudan de su compromiso, ni en la zona noble del club ni en la grada. Ante la hostilidad del madridismo hacia su actitud, el francés ha preferido volver al trabajo y este martes se ejercitaba en Valdebebas en su día de descanso tratando de recuperarse para estar disponible para el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou, duelo en el que el Madrid necesita ganar para evitar el alirón culé. Mbappé ha sido informado del enfado de Florentino Pérez con las imágenes que han llegado del delantero desde Cerdeña y sabe que "el presidente no contempla que Kylian no esté el domingo sobre el césped", según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del club. Por eso hoy ha trabajado en Valdebebas, en el día libre del equipo, a las órdenes de los fisios y readaptadores del staff.

Mañana miércoles Mbappé se someterá a una resonancia para conocer el avance de la recuperación de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, lesión de lo que fue diagnosticado el pasado 27 de abril, después de retirarse con molestias en el minuto 83 del encuentro en Sevilla ante el Betis. En las oficinas del Real Madrid no se contempla otra cosa que la participación del francés en el clásico y se da por hecho que el resultado de la resonancia será favorable.

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Lo contrario sería un problema porque significaría una nueva ausencia del francés en un partido clave de la temporada, como ya ocurrió en otros anteriores como los del Manchester City y Benfica en Champions, frente al Atlético y Barcelona (solo jugó diez minutos) en la Supercopa, o el de la eliminación en Copa ante el Albacete. Mbappé sabe que está en el ojo del huracán y más allá del comunicado de su entorno, su falta de implicación con el equipo y los roces con compañeros, miembros del staff de Xabi Alonso y los servicios médicos del club no ayudan a un futbolista que vino al Real Madrid para ganar títulos y lleva dos temporadas casi en blanco.