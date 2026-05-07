Mundial de 2026
Shakira pondrá voz al Mundial de fútbol con su nueva canción ‘Dai Dai’
El tema será lanzado el próximo 14 de mayo
EFE
Bogotá
La canción 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, será la oficial del Mundial de fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales.
En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.
El tema será lanzado el próximo 14 de mayo.
El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó la selección española, y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La'.
- El banquillo acerca al Deportivo al ascenso a Primera División: gana hasta siete posiciones en la clasificación gracias a sus revulsivos
- El Comité de Disciplina se ceba con el banquillo del Dépor: seis partidos de sanción para los ayudantes de Hidalgo
- La propuesta de los arquitectos Casabella y Sellier: Un teleférico sobre el puerto de A Coruña y tanques convertidos en centros culturales
- El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo
- El CTA esquiva el penalti de Eddahchouri en su 'Tiempo de revisión': no analizan la polémica del Dépor-Leganés
- ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
- La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
- Persecución a la piratería en A Coruña: dos bares deberán pagar una multa e indemnizar a LaLiga por emitir partidos sin autorización