Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid y se presenta a la reelección: "No voy a dimitir"

Florentino Pérez ha comparecido este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas por sorpresa, una intervención que se anunció apenas dos horas antes en los canales del club. La mala situación deportiva del equipo, encadenando dos temporadas sin ganar ningún título, la posible reforma estatuaria para facilitar la entrada de inversores externos o incluso el anuncio de una posible dimisión alimentaban los rumores de una rueda de prensa que ha suscitado el interés de todos los medios de comunicación nacionales.

A las 18:18, con más de un cuarto de retraso sobre el horario anunciado, el presidente salió a la abarrotada sala de prensa de Valdebebas. "Lamento decirles que no voy a dimitir. Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva”. El presidente siguió comentando que está con más ganas que nunca de seguir: "Me levanto por las mañanas temprano y me acuesto el último. Comparto a veces la frustración por no haber podido ganar nada, pero tengo que recordarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos. Hay gente que se está mordiendo las uñas por presentarse a las elecciones y ahora tienen la oportunidad de pronunciarse".

Ni cáncer ni problemas financieros

El presidente apuntó que "se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situación para atacarme. ¿Dónde está Florentino? Si yo no hablo. Algunos dicen que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para la gente que se preocupa por mí. Sigo presidiendo el club y mi empresa, que factura 50.000 millones al año. Mi salud es perfecta. Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Hubiera salido en todos los sitios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido”.

"Soy el primero que quiero ganarlo todo. Conmigo como presidente, hemos ganado 37 títulos en fútbol y 29 en baloncesto. Quiero hablar de todos estos que están haciendo campaña en la sombra. Invito a todos aquellos que quieran presentarse. Yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid. No me van a intimidar. Me dan mucha energía", advirtió. Después señaló a quienes le quieren quitar la presidencia: "Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido. En el Madrid no mandan los periodistas o sus compañeros. La gente no los cree a ellos, me creen a mí. Los periodistas se creen que intervienen en las decisiones del club porque son importantes y no es así. Aquí mandan los socios. Que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente. Pero que no vayan por detrás diciendo que estoy cansado. No puedo admitirlo porque este año no hayamos ganado una Liga y una Champions. Dicen que ahora el Madrid es el caos y es el más prestigioso del mundo".

MADRID, 12/05/2026.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. / Juanjo Martin / EFE

Florentino también habló del 'caso Negreira' para explicar los dos años de sequía del equipo y unas últimas décadas donde el Barcelona le ha recortado distancia en el palmarés: "El 'caso Negreira', es un caso de corrupción deportiva que aún colea. Hay árbitros de esa época que todavía arbitran. Vamos a presentar un dosier a la UEFA para que acabe con ello y ataje este problema. No hay precedente en la historia del fútbol mundial. Estamos haciendo un dosier de más de 500 páginas".

Pérez insistió en invitar a presentarse a las elecciones a los socios que lo quieran: "No entiendo a la prensa española. Han abusado del a ver si yo me voy. Yo no me voy a ir. Seré el último de los socios en irme. Me tendrán que echar a tiros. Los dueños del Madrid son los socios. Si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten y que digan cómo lo financian. Que no pregunten a los bancos si el presidente de una eléctrica puede avalar la candidatura... Yo avalé en el año 2000 174 millones de pesetas para que pudieran cobrar los salarios. No pagaban a los jugadores. Tuve que aportar ese dinero de mi patrimonio y hoy el Madrid está en una situación muy saneada".

Prosiguió hablando de la salud financiera del club: "Algunos dicen que el estadio empezó en 600 millones y acabó en 1300 y no es verdad. Los 600 millones fueron del primer contrato de la cubierta, después hicimos el hipogeo y la decoración del estadio. Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado en el periódico. Convoco las elecciones para defender a los socios. Unos desde el punto de vista periodístico y otros desde otro quieren quedarse con el Madrid. Yo llevo aquí 26 años y no lo voy a consentir. Quiero que se presente ese señor que va por ahí hablando con las eléctricas y tiene acento mexicano. ¡Que se presente! Que se presente él y todo el que quiera. Que se presenten todos los que amagan y no dan".

Florentino señala a la prensa

Sobre Mourinho advirtió que "no es momento de hablar de eso ni de jugadores ni de nada. Hay otro tema prioritario, pero tenemos que luchar contra muchos. Puede dar un nombre en cada sitio. Juanma Castaño, Segurola, Carreño, el de Relevo... ¿Tan grande es el Real Madrid que tiene tantos enemigos? Pero no lo van a conseguir porque los socios del Real Madrid son muy potentes y vamos a ganar esta batalla". El presidente se negó a hablar de lo deportivo: "No voy a hablar de lo deportivo. Yo estoy aquí para defender el interés de los socios. Y quien quiera presentarse que lo haga y no hable por detrás. Me han elegido como el mejor presidente de la historia del club y me voy a defender". Y sobre la pelea entre Tchouameni y Valverde comentó que "se han pegado jugadores en los vestuarios siempre, aunque no se hayan hecho daño. ¡Todos los días! Me parece muy mal la pelea y peor que lo hayan sacado a la luz. Y van y lo cuentan y ustedes lo sacan. Se han peleado todos los años como se pelean todos los jóvenes. Para mí es peor la filtración que le pelea porque hay algo más. En mis 26 años de historia es la primera vez que me pasa y me preocupa".

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Así se desarrolló una rueda de prensa que duró una hora en la que Florentino fue de menos a más, comenzó con un tono de voz débil y repitió varias veces los mismos argumentos insistiendo en bucle que se presentará a las elecciones: "Me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios porque se lo están quitando unos periodistas que quieren que yo me vaya. Pero no solo no me voy a ir, me voy a presentar otra vez como hice hace 26 años y lo haré con ánimo renovado". Por más esfuerzos que hacía su jefe de prensa por finalizar la intervención, Pérez seguía respondiendo preguntas y concluyó insistiendo en que está bien de salud. "Tengo una edad, cierto, pero ¡no he ido al médico!".