Fútbol
Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después
El equipo verdiblanco sella su vuelta a la élite tras superar con claridad al Real Valladolid y aprovechar el desliz del Almería
Hugo Ferrer
València
El Racing de Santanderha conseguido el ansiado ascenso a Primera División 14 años después tras imponerse con autoridad por 4-1 al Real Valladolid en un partido decisivo. El conjunto cántabro firmó una actuación memorable ante su afición para certificar su regreso a la élite del fútbol español, culminando así una temporada de esfuerzo, regularidad y ambición que devuelve a El Sardinero el sabor de la máxima categoría, y que fue matemático después del tropiezo del Almería contra Las Palmas.
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