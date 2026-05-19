FC BARCELONA
El informe de la Agencia Tributaria descarta indicios de corrupción deportiva en el 'Caso Negreira'
La Agencia Tributaria concluyó en un informe de 2022 que no existían pruebas de pagos a colegiados ni de alteración en la competición
Xavier Ortuño
El presidente de CENAFE, Miguel Galán, ha hecho público el informe completo del organismo fiscal que elaboró en 2022 en el que se descarta de forma explícita que el FC Barcelona realizara pagos a colegiados o que las retribuciones a José María Enríquez Negreira tuvieran como objetivo o consecuencia la alteración de la competición.
El documento emitido por la inspección de Hacienda debilita el relato de la corrupción deportiva que se ha mantenido sobre el club azulgrana durante los últimos meses. Tras años de investigación exhaustiva sobre las cuentas de la entidad y del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), la conclusión administrativa resulta contundente al no hallar correlación entre los flujos monetarios y el estamento arbitral en activo.
Sin pruebas de pagos a árbitros ni de alteración en los resultados de los partidos
La literalidad del informe de la Agencia Tributaria no deja margen a la especulación en el ámbito inspector. "En el presente procedimiento no se acreditan servicios prestados por el contribuyente, por ejemplo, conocer con información reservada el criterio de los árbitros, ni las designaciones arbitrales, ni nada que se le parezca, ni que se pudiera influir en resultados determinándose, no ha quedado acreditado en el procedimiento inspector", reza textualmente el texto de la AEAT difundido en las redes sociales.
La investigación fiscal subraya la ausencia de un canal financiero que conecte al club con los encargados de impartir justicia en el terreno de juego. El organismo público añade de forma categórica en su dosier que "no constan pago alguno a ningún árbitro y se han requerido todas las salidas de la cuenta bancaria", lo que fulmina la hipótesis de la compra de voluntades a través de este expediente administrativo.
- El Concello de A Coruña trabaja para instalar una pantalla gigante para seguir en directo el Valladolid-Deportivo
- La alcaldesa envía una carta al subdelegado del Gobierno en A Coruña para 'exigirle explicaciones' por los controles policiales del Deportivo-Andorra
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- El Deportivo recibe 15.000 peticiones de entrada y el Valladolid agota el papel entre sus socios
- Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación
- Más allá de las 1.000 entradas enviadas por el Valladolid al Deportivo: esta es la única forma alternativa de conseguir tickets para la final por el ascenso
- Declarado improcedente el despido de un trabajador de la limpieza viaria de A Coruña por el mal funcionamiento del taller
- Ana Suárez, cocinera del centro del Pastor en Orillamar en los años 90: 'Foron dos mellores anos da miña vida