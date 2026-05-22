Bettiol se impone en Verbania, Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa

El italiano Alberto Bettiol (Astana) ha ganado en solitario la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada entre Alessandria y Verbania, de 189 km), jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Bettiol, quien atacó en la última subida a 14 km de meta, logró la tercera victoria para el Astana con un tiempo de 3h.51.33, a una media de 48,4 km/hora. La segunda plaza fue para el noruego Andreas Leknessun (Uno X), a 26 segundos, y la tercera para el belga Jasper Stuyven (Soudal), a 44.

El pelotón, en jornada tranquila, de transición, llegó a meta a 13.06 minutos con todos los favoritos en el grupo.

En la general sigue con la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio, con el danés Jonas Vingegaard (Visma) a 33 segundos y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 2.03 minutos.

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Este sábado tendrá lugar la decimocuarta etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km.