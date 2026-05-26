Ciclismo
Vingegaard refuerza la maglia rosa en Carì con su cuarta victoria
El ciclista danés, quien atacó a 6,6 km de la cima de Carì después de un completo trabajo de su equipo, se presentó en meta firmando el póquer de victorias
EFE
Madrid
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la decimosexta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Bellinzona y Carì, de 113 km, por lo que refuerza la maglia rosa de líder.
Vingegaard, quien atacó a 6,6 km de la cima de Carì después de un completo trabajo de su equipo, se presentó en meta firmando el póquer de victorias, con un tiempo de 2h.57,41, a una media de 38,2 km/hora, seguido a 1.07 minutos por el austríaco Felix Gall (Decathlon), que ahora pasa al segundo puesto en la general, a 3.01 del líder.
Este miércoles se disputa la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km.
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