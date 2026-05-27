Riquelme anuncia "una reducción del 50% de la cuota al socio hasta que no se vuelva a ganar la Champions" y presenta "la Ciudad del Socio"

Primer cara a cara del candidato Enrique Riquelme con los medios de comunicación después de conocerse que la fecha de celebración de las elecciones del Real Madrid se celebrarán el domingo 7 de junio en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El alicantino presentaba su propuesta social centrado como está en el socio desde que sacó adelante la candidatura para el Real Madrid. Amenizados los preámbulos por la música de Iván Ferreiro en el hilo musical del lugar elegido para la presentación, Riquelme se rodeó de su equipo de trabajo, con los miembros de su directiva, y de aficionados de diferentes franjas de edad, además de algunos rostros conocidos del madridismo como Toñín 'El Torero'.

Riquelme arrancó apuntando que "son unas elecciones con especial importancia. El Real Madrid es global pero es un club de los socios. Primero son los socios, pero después de 20 años qué implica ser socio, qué ventaja hay? Hablaban de la prioridad para lograr entradas y no conozco a ningún socio no abonado que pueda conseguirlas y luego sí están en la reventa". Y lanzó un dardo a Anas Laghrari, el banquero marroquí que se ha convertido en mano derecha de Florentino Pérez: "Es increíble que haya gente que en tiempo récord puede ser socio, abonado y compromisario. Enhorabuena para él". El alicantino advirtió que "entre 2004 y 2026 el Real Madrid ha perdido su esencia y ahora viene la privatización. Por eso he dado el paso adelante para ser una voz legítima contra la privatización".

La Ciudad del Socio

Y seguidamente presentó "La Ciudad del Socio, porque un club no son solo títulos, son las personas que lo sienten, que lo viven, que lo heredan. Esta Ciudad del Socio tendrá un 'House Central' con 22.000 metros construidos en el que habrá gimnasios, auditorio, hotel, centro acuático, pistas de fútbol, pádel, tenis, restaurantes, un pabellón de baloncesto donde se podrán celebrar conciertos sin molestar a los vecinos con capacidad para 15.000 espectadores. La mayor transformación por y para el socio en la historia del Real Madrid. Serán 70 hectáreas libres, ocuparemos 40 y aún sobrarán más de 30 para seguir ampliando"

Riquelme insistió en que este nuevo proyecto "será una casa para vivir el madridismo al cien por cien. Todo esto se basa en el socio y en los peñistas. Los socios son los que deben decidir no que les impongan. Esto es un nuevo modelo de club es una transformación para el socio. Este es el bloque con el que quiero abrir la campaña porque me parece importante hablar del socio primero". Además, añadió que "vamos a modernizar el estadio Alfredo Di Stéfano aumentando su capacidad hasta los 20.000 espectadores. Y me gustaría que el fútbol femenino pueda jugar ahí sus partidos o incluso llenar el Santiago Bernabéu".

Noticias relacionadas

Posteriormente,, el dueño de Cox anunció su intención de reducir el 50% de la cuota al socio hasta que no se vuelva a ganar la Champions" y anunció su idea de una apertura de 10.000 plazas para socios.