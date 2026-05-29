Tenis
Roland Garros: Alex Michelsen - Rafa Jódar, en directo
Redacción
El español Rafael Jódar va superando las asignaturas en un Roland Garros que se ha planteado como torneo de aprendizaje a las alturas de la élite del tenis y hoy se mide a un tenista de saque prodigioso: el estadounidense Alex Michelsen.
Como en su primer contacto con la tierra batida de París ente el estadounidense Aleksandar Kovacevic, un rival que nunca antes había ganado un partido en el Grand Slam francés, su rival por un puesto en los octavos de final tampoco había estrenado su casillero en el torneo.
Pero la asignatura que tendrá que aprobar ahora el joven madrileño, de 19 años, es la de un rival de potente revés, quizá el golpe más mortífero de Michelsen, que le ha dado sus máximos éxitos sobre pista rápida.
Formado sobre cemento en las pistas duras de Estados Unidos, la tierra batida, además, no es su ecosistema.
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- Segunda prueba para la Sub 17 de Mauro Valeiro en el Europeo
- La televisión, el maná que se ha ganado el Deportivo con el ascenso a Primera: de 267.000 euros a un mínimo 40 millones
- El deportivismo organiza su día grande: previa, conciertos y marcha hasta Riazor
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Teun Gijselhart se acerca al Deportivo como primera contratación
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende