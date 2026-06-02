Fútbol
Kenny Dalglish, leyenda del Liverpool, anuncia que sufre cáncer
Disputó 515 partidos con los 'reds' en los que anotó 172 goles y ejerció de entrenador en dos etapas
EFE
El escocés Kenny Dalglish, leyenda del Liverpool y segundo clasificado en el Balón de Oro de 1983, anunció este martes que se está sometiendo a un tratamiento para combatir el cáncer.
"Actualmente estoy recibiendo tratamiento para el cáncer. Idealmente esto habría permanecido en privado porque así debería ser, pero mis habilidades tecnológicas han forzado a que lo comente. Obviamente no pretendía hacer público este asunto, así que agradecería que se respete mi privacidad y la de mi familia", expresó en sus redes sociales.
El exdelantero quería mantener la noticia en privado, pero confirmó el diagnóstico por error al compartir una publicación en la que lo confirmaba.
"Como siempre, gracias al maravilloso personal médico que ha mostrado cuidado y discreción increíbles, no solo para mí sino para muchos otros", concluyó.
Dalglish, de 75 años, disputó 515 partidos con el Liverpool en los que anotó 172 goles y ayudó al equipos a ganar seis títulos de Premier League y tres Copas de Europa, entre otros muchos logros.
En el club de Anfield, también ejerció de entrenador en dos etapas, en las que cosechó tres ligas en los 381 partidos que estuvo al frente del equipo.
"El apoyo, la fuerza y el amor de todos los aficionados está contigo y con tu familia", expresó la entidad en un coomunicado en el que recalcó el respeto a la intimidad.
Previamente, como jugador, compitió nueve temporadas en el Celtic de Glasgow, siendo junto al Liverpool sus dos únicos equipos en los que ha jugado.
A nivel de selección, Dalglish sigue manteniendo el récord de más internacionalidades con Escocia, con 102, y es junto a Denis Law el máximo goleador con 30 dianas.
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