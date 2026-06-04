España naufraga en la playa de Riazor ante Irak

España arrancó su camino hacia la segunda estrella en la playa de Riazor, en una ciudad feliz que aún se recupera de la resaca de la celebración del ascenso del Deportivo a Primera. Y dio el primer paso en este camino que espera que le lleva hasta el estadio MetLife de Nueva Jersey el 19 de julio con un once de jugadores que estarán en la cita mundialista reforzados por esos jugadores de apoyo que ha citado Luis de la Fuente. Un paso no especialmente firme, con un empate gris ante Irak del que no hay que sacar grandes conclusiones.

Error grosero de Joan Garcia

Joan Garcia se colocó en portería con Pedro Porro, Joan Martín, Laporte y Grimaldo en defensa, tres azulgranas en la medular (Dani Olmo, Marc Bernal, Gavi) y un tridente heterodoxo formando por Ferran, Borja Iglesias y Baena. Enfrente una selección mundialista, Iraq, dirigida por el australiano Graham Arnold. Un equipo incómodo, pero de corte similar al que encontrarán en los partidos de grupo ante Arabia y Cabo Verde. Dominó España la posesión y la territorialidad, pisando área rival con asiduidad. Avisó Baena en una jugada, pero la lata la abrió Ferran, que lucía el brazalete, culminando una contra con la pierna izquierda en el minuto 16. Los de De la Fuente se movían con dinamismo con llegadas desde segunda línea a la poblada área iraquí que se defendía con solvencia. En ataque los visitantes no pisaban área, pero no lo necesitaron para marcar.

En el minuto 26 Merchas Dorsi recibió en la posición de extremo izquierdo y sacó un chut que sorprendió a un Joan Garcia que cometió un error grosero que costaba el empate. Malas sensaciones para el azulgrana, que no tendrá minutos en el Mundial ante Unai Simón y Raya. El gol dejó frío a los españoles, que no podían sacudirse la presión iraquí. Un disparo que pegó en la parte alta del larguero de Ferran fue lo más destacado hasta el final del primero tiempo.

Sangre nueva

De la Fuente metió sangre nueva reservando a los más fijos como Laporte o Dani Olmo, y buscando algo más de ímpetu. Jesús Rodríguez tuvo la primera ocasión con un disparo cruzado y Gonzalo al madrugar un centro de Baena al primer palo. El madrileño se dejaba ver más que un Borja Iglesias que no tuvo su noche en el césped coruñés. Pero el equipo seguía sin chispa en ataque ni dominaba un mediocampo donde Gavi y Marc Bernal no se impusieron en ningún momento. Joan Garcia seguía generando inseguridad en sus salidas en los balones altos y los iraquíes comenzaban a animarse a llegar al área español.

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El rosario de cambios final terminó de desarmar un partido con ritmo de pretemporada que sirve para el rodaje de la selección y poco más porque hay pocas cosas que sacar en claro. Mejor no sacar conclusiones, más allá de ver la ilusión de la grada y al núcleo duro de esta selección en la grada cumpliendo su proceso de recuperación y descanso para llegar al Mundial en su punto óptimo. Lo importante era dar el primer paso y ya está dado. El viaje ha comenzado.