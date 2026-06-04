Real Madrid
Haaland desmiente su posible fichaje por el Real Madrid
La agente del jugador y su padre dicen que "no es verdad" que tenga un acuerdo con Enrique Riquelme
El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, se ha llevado un chasco en toda regla horas después de que anunciara el acuerdo para fichar a Erling Haaland para la próxima temporada. Su 'bomba' ha quedado desactivada pocas horas después de que fuera presentada en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3.
El periodista Fabrizio Romano ha hecho público un breve comunicado del entorno de Haaland negando que tenga la intención de marcharse al conjunto blanco la próxima campaña.
"Todo es muy entretenido, pero NO es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos al Real Madrid a las elecciones". Este desmentido de Haaland puede hacer mucho daño a Enrique Riquelme, quién quería ganarse los votos de los socios con un cromo de los más importantes, al estilo que hizo Florentino Pérez en su momento con Luis Figo. Su padre, Alfie, y la agente, Rafaela Pimienta, firman el comunicado.
El tiro le ha salido la culata a un Riquelme que insinuó que había fichado a Rodri, otro jugador del Manchester City, sin recibir la confirmación del propio futbolista y que solo se ha asegurado la presencia de Raúl González como director deportivo y Fernando Hierro como responsable de la cantera.
Unos movimientos que al lado del desmentido de Haaland pierden mucho peso y la credibilidad de alternativa a Florentino Pérez se desmorona, mientras el actual jerarca tiene un proyecto que se basa en el fichaje de José Mourinho como entrenador.
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