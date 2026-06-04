PREMIER LEAGUE
Oficial: Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool
El técnico de Usurbil asume las riendas del proyecto 'red' tras "tres impresionantes temporadas en la Premier League con el Bournemouth"
Clàudia Espinosa
Andoni Iraola da el gran paso que merece su carrera: es el nuevo entrenador del Liverpool. "Podemos confirmar que Andoni Iraola ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del club de cara a la temporada 2026-27", comunicó la entidad de Merseyside en sus canales oficiales.
"Estoy muy emocionado, muy emocionado", expresó el técnico de Usurbil. "Obviamente ya saben quién es el Liverpool, saben que es un gran club, un club enorme, uno de los más grandes del mundo. Pero al sentirlo desde dentro y comprenderlo un poco mejor, siempre pensé que era un club especial. No necesitas muchas cosas para sentirte atraído por Liverpool. Liverpool es Liverpool".
Ha hecho maravillas en el condado de Dorset. Puso fin a tres años magníficos en el Vitality Stadium llevando al Bournemouth a la cima: jugará Europa por primera vez en 127 años. Un hito que tiene muchísimo mérito. Su último baile con los 'cherries' fue en el City Ground, pero el Vitality Stadium le despidió con todos los honores tras empatar con el Manchester City y certificar la histórica clasificación europea. Además, y no es poca cosa, hizo al Arsenal de su amigo Mikel Arteta campeón.
Sucede a un Arne Slot quien no supo que iba a dejar el club hasta la mañana del pasado sábado. En Merseyside quieren evolucionar su estilo de juego para hacerlo más ofensivo, agresivo y dinámico, y consideraron que Iraola encajaba a la perfección en ese perfil de entrenador.
El de Usurbil estaba en conversaciones con Crystal Palace, Leverkusen y Milan, pero en cuanto supo del interés 'red', descartó cualquier otra opción y dejó claro que quería unirse al Liverpool.
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