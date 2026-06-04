El Real Madrid se rebela, arrasa en Tenerife y fuerza el tercer partido de cuartos

La gran victoria de La Laguna Tenerife el martes en el primer partido de las cuartos de final de la Liga Endesa en la pista del Real Madrid tenía algunas cuestiones importantes a analizar. El equipo que dirige Txus Vidorreta rozó la perfección desde el triple con un sensacional 16/31, con 6/10 en el último cuarto y un espectacular 4/5 de Jaime Fernández.

Si a ello se une que el cuadro blanco no supo jugar los momentos importantes, la lógica apuntaba a que el equipo de Sergio Scariolo tenía muchos números para forzar el tercer partido. Eso sí, no tenía red y estaba obligado a dar un paso adelante en defensa, con el importante condicionante de las conocidas bajas de Walter Tavares, Usman Garuba y un Alex Len que sigue trabajando para llegar a las semifinales.

Muy señalado, como viene sucediendo prácticamente desde la pretemporada, el italiano consiguió levantar la moral de su equipo para ir de menos a más en el Santiago Martín y lograr una clara victoria con una paliza impresionante (83-118). El sábado se disputará el último partido de estos cuartos de final a las 18.00 horas con el premio de las semifinales para el ganador.

Sergio Scariolo, este jueves en San Cristóbal de La Laguna / EFE

El primer cuarto fue un espejismo. La polivalencia de Doornekamp con 2/3 en triples hizo daño a la defensa visitante, que no llegaba a las ayudas y se equivocaba en los ajustes. Sin embargo, un Mario Hezonja en estado de gracia por enésima vez esta temporada (10 puntos y +11 en el primer cuarto) equilibró ese duelo y el marcador señalaba un 24-21 tras los primeros 10 minutos.

El segundo cuarto fue el principio del fin para los locales. Con un gran juego colectivo en las dos mitades de la pista, el Madrid casi dobló a su rival en rebotes (9-5) y, liderado por un infalible Gaby Deck (ocho puntos con pleno de aciertos) y por Maledon, puso la directa después del segundo triple seguido de Patty Mills (37-35, min. 14:53). Un triple y una canasta de Sergio Llull dieron a los de Scariolo cinco puntos de renta al descanso (45-51).

Ahí ya se había empezado a ver que a la defensa del cuadro insular le costaba llegar a las circulaciones blancas, tan certeras como pacientes y con un magnífico uso del 'pase extra'. El caso es que el vigente campeón liguero anotó 67 puntos en la segunda parte y volvió a golpear con fuerza los cimientos de la Liga Endesa cuando muchos los daban por muertos. Además, su rival tan solo anotó 38 puntos en los últimos 20 minutos.

Mario Hezonja está en el mejor momento de su carrera / EUROPA PRESS

La realidad es que no hubo partido. Scariolo rotó a sus jugadores y se lució Ömer Yurtseven con 14 puntos y +22 de valoración, mientras que Sissoko valoró +9. Dos fichajes clave por las lesiones que desnudan más todavía (si eso es posible) a un Barça que no fichó ni en los peores momentos y que dejó tirado a Xavi Pascual como ya hizo con Joan Peñarroya.

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El parcial de 10-23 en los primeros siete minutos del tercer cuarto fue la sentencia definitiva (55-74), con Hezonja y Yurtseven jugando a placer. El tercer cuarto acabó con un sonoro 65-85 y el Madrid no bajó los brazos en el último. Al final, 83-118 en la resurrección de un Madrid que vuelve a creer. Y eso sin Tavares, Garuba ni Len.