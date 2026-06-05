Los Ferrari 'vuelan' en Mónaco y Alonso sigue lejos

Ferrari se perfila como el coche a batir en Mónaco. Charles Leclerc ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres en el Principado, en casa, y Lewis Hamilton le ha dado la réplica esta tarde en la segunda tanda, para cerrar el viernes como el más rápido (1.13.026), una décima mejor que su compañero.

Max Verstappen ha podido exprimirse para ser tercero con el Red Bull en un circuito que premia las manos del piloto y resta trascendencia al potencial del motor. De ahí que los Mercedes, por primera vez este año tras cinco grandes premios, no hayan podido perpetuar su dominio en pista. George Russell y el líder Kimi Antonelli se han tenido que conformar esta vez con el top cinco.

Después de dos grandes premios en formato sprint en Miami y Canadá, Mónaco ha recuperado el programa habitual de competición en fin de semana, con tres sesiones libres antes de abordar la clasificación -la más determinante de todo el calendario-, este sábado.

Y si bien la historia de podría cambiar drásticamente en 'qualy', todo apunta a que los Ferrari y especialmente el monegasco Leclerc, que siempre se crece en casa, seguirán marcando la pauta, postulándose como los principales candidatos a la pole.

Mucho más difícil para brillar en las calles de Mónaco lo van a tener los dos pilotos españoles. Carlos Sainz ha repetido posición (12º) en las dos sesiones libres del día con Williams, para concluir por delante de su compañero Alex Albon, aunque ambos a un segundo y medio de distancia del crono de Hamilton.

Aston Martín, a peor

Y peor arranque ha protagonizado Fernando Alonso. Adrian Newey, ausente en el paddock desde la carrera inaugural de Australia, ha reaparecido en Montecarlo para constatar que su AMR26 acumula problemas. Y ya no solo atribuíbles al motor Honda. También el chasis diseñado por el inglés tiene carencias importantes.

Al coche le falta carga aerodinámica y sigue siendo muy nervioso y difícil de conducir. Alonso ya se quejó en Canadá del problema con el cambio de marchas, que hoy ha provocado su accidente en Libres 1, a la salida del túnel.

Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha explicado que el susto de Fernando -que se ha saldado sin demasiados destrozos- ha sido debido a un bloqueo trasero. "Ha tenido que soltar los frenos para recuperar el coche porque sino habría sido un trompo completo, así que lo ha hecho muy bien para salir de todo esto con solo un alerón delantero roto. Es parte del problema la manejabilidad cuando bajas de marcha, porque afecta el balance de los frenos”.

Por la tarde, Alonso ha despedido la jornada en 20ª posición, a 2.2 segundos y solo por delante del Cadillac de Bottas -el de Checo ha terminado en llamas-, y de su compañero Lance Stroll. El canandiense, también a trompicones durante la sesión, ha cerrado la tabla de tiempos.